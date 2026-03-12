Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı Entübe Edilmiş: Sağlık Durumu Hakkında Son Açıklama
Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmıştı. Ortaylı’nın Instagram hesabından yapılan açıklamada ünlü tarihçinin sağlık problemleri anlatıldı ve tedavisinin pazar gününden beri entübe edilerek devam ettiği paylaşıldı.
Türkiye ve dünyanın önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.
İlber Ortaylı’nın Instagram hesabından yapılan paylaşım 👇
