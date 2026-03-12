onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı Entübe Edilmiş: Sağlık Durumu Hakkında Son Açıklama

Ünlü Tarihçi İlber Ortaylı Entübe Edilmiş: Sağlık Durumu Hakkında Son Açıklama

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.03.2026 - 23:14

Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırıldığı ortaya çıkmıştı. Ortaylı’nın Instagram hesabından yapılan açıklamada ünlü tarihçinin sağlık problemleri anlatıldı ve tedavisinin pazar gününden beri entübe edilerek devam ettiği paylaşıldı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Türkiye ve dünyanın önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Türkiye ve dünyanın önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

İlber Ortaylı’nın geçtiğimiz ocak ayında prostat ameliyatı olduğu ve ameliyat sonrasında bazı sorunlar nedeniyle tedavisinin devam ettiği belirtildi. Ortaylı’nın böbrek rahatsızlığı nedeniyle haftada 3 gün diyalize girdiği ve diyabet hastalığı nedeniyle de ciddi sağlık sorunları yaşadığı açıklandı.

İlber Ortaylı’nın Instagram hesabından yapılan paylaşım 👇

İlber Ortaylı’nın Instagram hesabından yapılan paylaşım 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
32
5
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın