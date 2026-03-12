onedio
İstanbul’da Baraj Doluluk Oranları Yüzde 50'ye Yaklaştı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.03.2026 - 21:58

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan son açıklamaya göre İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 45,95 oldu. Barajlarda su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Alibeyköy Barajı’nda bulunan tarihi Mağlova Kemeri’nin ayakları yeniden sularla buluştu.

İstanbul’da son haftalarda yağışsız bir hava hakim olsa da baraj doluluk oranlarının yüzde 50’ye yaklaştığı açıklandı.

İSKİ’nin paylaştığı güncel verilere göre, İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı son haftalardaki yağışların ardından yüzde 45,96 oldu. Özellikle Alibeyköy Barajı’nda su kotunun bir miktar yükselmesiyle birlikte, 16. yüzyılda inşa edilen ve Mimar Sinan’ın önemli eserlerinden biri olan Mağlova Kemeri’nin alt kısımlarının suyla kaplandığı görüldü. Dronla görüntülenen kemerin çevresinde su seviyesinin kıyı şeridine kadar ulaştığı dikkat çekti. Uzmanlar, kış ve ilkbahar aylarında alınan yağışların su rezervlerine olumlu yansıdığını belirterek tasarruf bilincinin sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.

Barajlardaki doluluk oranları ise şöyle:

  • Ömerli Barajı: yüzde 65,87

  • Darlık Barajı: yüzde 61,98

  • Elmalı Barajı: yüzde 86,87

  • Terkos Barajı: yüzde 29,27

  • Alibey Barajı: yüzde 35,94

  • Büyükçekmece Barajı: yüzde 34,88

  • Sazlıdere Barajı: yüzde 29,38

  • Istrancalar Barajı: yüzde 36,09

  • Kazandere Barajı: yüzde 56,49

  • Pabuçdere Barajı: yüzde 30,42

