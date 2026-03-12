İstanbul’da Baraj Doluluk Oranları Yüzde 50'ye Yaklaştı

İSKİ’nin paylaştığı güncel verilere göre, İstanbul’a su sağlayan barajlarda doluluk oranı son haftalardaki yağışların ardından yüzde 45,96 oldu. Özellikle Alibeyköy Barajı’nda su kotunun bir miktar yükselmesiyle birlikte, 16. yüzyılda inşa edilen ve Mimar Sinan’ın önemli eserlerinden biri olan Mağlova Kemeri’nin alt kısımlarının suyla kaplandığı görüldü. Dronla görüntülenen kemerin çevresinde su seviyesinin kıyı şeridine kadar ulaştığı dikkat çekti. Uzmanlar, kış ve ilkbahar aylarında alınan yağışların su rezervlerine olumlu yansıdığını belirterek tasarruf bilincinin sürdürülmesi gerektiğine dikkat çekti.