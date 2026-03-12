İstanbul’da Baraj Doluluk Oranları Yüzde 50'ye Yaklaştı
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan son açıklamaya göre İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 45,95 oldu. Barajlarda su seviyesinin yükselmesiyle birlikte Alibeyköy Barajı’nda bulunan tarihi Mağlova Kemeri’nin ayakları yeniden sularla buluştu.
İstanbul’da son haftalarda yağışsız bir hava hakim olsa da baraj doluluk oranlarının yüzde 50’ye yaklaştığı açıklandı.
Barajlardaki doluluk oranları ise şöyle:
