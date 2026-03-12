onedio
Netflix’te Bu Yıl Yeni Sezonları Gelecek Türk Dizileri Sıralandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
12.03.2026 - 22:14

Netflix’te yayınlanan Türk dizileri son yıllarda geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Platformda yer alan birçok yapım hem Türkiye’de hem de farklı ülkelerde ilgi görüyor. İzleyiciler özellikle sevilen dizilerin yeni sezonlarını merakla bekliyor. Bu yıl içinde bazı Türk yapımlarının yeni bölümleri izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Platformun dikkat çeken projeleri yeniden ekranlara gelecek. Birkaç dizinin yeni sezon çalışmaları da bir süredir devam ediyor. Netflix’te bu yıl yayınlanması planlanan Türk dizileri şimdiden konuşulmaya başladı.

Netflix’te son yıllarda yayınlanan birçok Türk yapımı farklı ülkelerde izleyiciye ulaştı.

Türk dizileri yalnızca TV’deki işlerle değil dijitaldeki işlerle de uluslararası alanda konuşuluyor. Netflix izleyicileri ise sevilen dizilerin devam sezonlarını merak ediyor. Bu yıl içinde bazı popüler Türk yapımlarının yeni sezonları yayınlanacak.

Bu projeler arasında Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi de bulunuyor. Dizi ilk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Hikayesi ve karakterleri sosyal medyada sık sık konuşulmuştu. Yapımın yeni sezonu için hazırlıkların sürdüğü biliniyor. Platformda yeni bölümleri beklenen bir diğer dizi ise Zeytin Ağacı oldu. Dizi özellikle güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmişti. Hikayesi ve atmosferi izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmişti. Zeytin Ağacı’nın yeni sezonunun da bu yıl izleyiciyle buluşması bekleniyor.

Mezarlık dizisi de devam edecek yapımlar arasında yer alıyor.

Polisiye türündeki dizinin epey bekleyeni var. Yeni sezonu için çekim hazırlıkları bir süredir devam ediyor. 

Platformun dikkat çeken projelerinden biri olan Bir Başkadır da yeniden gündemde. Dizi yayınlandığı dönemde çok konuşulan yapımlar arasında yer almıştı. Hikayesi farklı karakterlerin hayatlarını bir araya getiriyordu. Bu anlatım tarzı izleyicilerin ilgisini çekmişti. Bir Başkadır’ın yeni sezonuyla ilgili gelişmeler de merak ediliyor. 

Netflix Türk dizilerinin yeni sezonları platform kullanıcıları tarafından yakından takip ediliyor. İzleyiciler özellikle sevilen karakterlerin hikayelerinin nasıl devam edeceğini merak ediyor. Görünen o ki bu yıl Netflix’te Türk dizileri açısından hareketli bir dönem yaşanacak.

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
