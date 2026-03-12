Netflix’te Bu Yıl Yeni Sezonları Gelecek Türk Dizileri Sıralandı

Türk dizileri yalnızca TV’deki işlerle değil dijitaldeki işlerle de uluslararası alanda konuşuluyor. Netflix izleyicileri ise sevilen dizilerin devam sezonlarını merak ediyor. Bu yıl içinde bazı popüler Türk yapımlarının yeni sezonları yayınlanacak.

Bu projeler arasında Kimler Geldi Kimler Geçti dizisi de bulunuyor. Dizi ilk sezonuyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Hikayesi ve karakterleri sosyal medyada sık sık konuşulmuştu. Yapımın yeni sezonu için hazırlıkların sürdüğü biliniyor. Platformda yeni bölümleri beklenen bir diğer dizi ise Zeytin Ağacı oldu. Dizi özellikle güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekmişti. Hikayesi ve atmosferi izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilmişti. Zeytin Ağacı’nın yeni sezonunun da bu yıl izleyiciyle buluşması bekleniyor.