Game of Thrones’un Muhafazakar Rahibesi Septa Unella’nın Gerçek Hayattaki Hali Şok Etkisi Yarattı!
Game of Thrones’un hafızalara kazınan karakterlerinden Septa Unella’yı hatırlıyor musunuz? Dizideki muhafazakar rahibe imajıyla akıllarda kalan karakteri canlandıran Hannah Waddingham’ın gerçek hayattaki görünümü görenleri şaşırttı.
Buyurun, detaylara birlikte bakalım.
Televizyon tarihine damga vuran yapımlardan biri olan Game of Thrones, yayımlandığı dönemde yalnızca bir dizi olmanın çok ötesine geçerek adeta küresel bir fenomene dönüşmüştü.
Bugünkü konumuz ise dizinin en unutulmaz karakterlerinden biri: Septa Unella!
Dizideki muhafazakar görünümüyle hafızalara kazınan Septa Unella’nın gerçek hayattaki hali ise geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
