Game of Thrones’un Muhafazakar Rahibesi Septa Unella’nın Gerçek Hayattaki Hali Şok Etkisi Yarattı!

Septa Unella, dizide Hannah Waddingham tarafından canlandırılan ve Faith of the Seven inancına bağlı muhafazakar bir rahibe olarak karşımıza çıkıyordu. Katı kurallarıyla bilinen dini grubun en sert üyelerinden biri olan Unella, özellikle Cersei Lannister’ın “Walk of Shame” sahnesinde sürekli çan çalıp “Shame!” diye bağırmasıyla hafızalara kazındı.

Disiplinli, sert ve tavizsiz tavrıyla dizide pek çok izleyicinin sinir olduğu karakterlerden biri olsa da bu performans, Hannah Waddingham’ın oyunculuğunun ne kadar etkileyici olduğunu da gözler önüne sermişti. Kısa süre ekranda görünmesine rağmen Septa Unella, Game of Thrones’un en akılda kalan karakterlerinden biri haline geldi.