Game of Thrones'un Muhafazakar Rahibesi Septa Unella'nın Gerçek Hayattaki Hali Şok Etkisi Yarattı!

Game of Thrones’un Muhafazakar Rahibesi Septa Unella’nın Gerçek Hayattaki Hali Şok Etkisi Yarattı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
12.03.2026 - 15:54

Game of Thrones’un hafızalara kazınan karakterlerinden Septa Unella’yı hatırlıyor musunuz? Dizideki muhafazakar rahibe imajıyla akıllarda kalan karakteri canlandıran Hannah Waddingham’ın gerçek hayattaki görünümü görenleri şaşırttı. 

Buyurun, detaylara birlikte bakalım.

Televizyon tarihine damga vuran yapımlardan biri olan Game of Thrones, yayımlandığı dönemde yalnızca bir dizi olmanın çok ötesine geçerek adeta küresel bir fenomene dönüşmüştü.

Televizyon tarihine damga vuran yapımlardan biri olan Game of Thrones, yayımlandığı dönemde yalnızca bir dizi olmanın çok ötesine geçerek adeta küresel bir fenomene dönüşmüştü.

Sürükleyici hikayesi, karmaşık karakterleri ve dev prodüksiyonuyla milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitleyen yapım, yıllar geçse de popülerliğini korumaya devam ediyor. 

Westeros evreni ise hâlâ genişlemeye devam ediyor; serinin hikayesi bugün A Knight of the Seven Kingdoms gibi yapımlarla sürerken bu dünyada geçen yeni projeler ve hatta bir film ihtimali bile konuşuluyor.

Bugünkü konumuz ise dizinin en unutulmaz karakterlerinden biri: Septa Unella!

Bugünkü konumuz ise dizinin en unutulmaz karakterlerinden biri: Septa Unella!

Septa Unella, dizide Hannah Waddingham tarafından canlandırılan ve Faith of the Seven inancına bağlı muhafazakar bir rahibe olarak karşımıza çıkıyordu. Katı kurallarıyla bilinen dini grubun en sert üyelerinden biri olan Unella, özellikle Cersei Lannister’ın “Walk of Shame” sahnesinde sürekli çan çalıp “Shame!” diye bağırmasıyla hafızalara kazındı.

Disiplinli, sert ve tavizsiz tavrıyla dizide pek çok izleyicinin sinir olduğu karakterlerden biri olsa da bu performans, Hannah Waddingham’ın oyunculuğunun ne kadar etkileyici olduğunu da gözler önüne sermişti. Kısa süre ekranda görünmesine rağmen Septa Unella, Game of Thrones’un en akılda kalan karakterlerinden biri haline geldi.

Dizideki muhafazakar görünümüyle hafızalara kazınan Septa Unella’nın gerçek hayattaki hali ise geçtiğimiz saatlerde sosyal medyada yeniden gündeme geldi.

Uzun cüppeler, sade görünüm ve sert ifadelerle hatırladığımız karakterin aksine, Hannah Waddingham’ı kırmızı halıda görenler adeta gözlerine inanamadı. Zarif ve oldukça iddialı bir stil tercih eden ünlü oyuncunun gerçek hayattaki görünümü, dizideki karakterinden o kadar farklıydı ki sosyal medyada “Bu gerçekten Septa Unella mı?” yorumları yapılmaya başlandı.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
