Z Kuşağının Hangi Yaşı "Yaşlı" Bulduğu Belli Oldu: Düşündüğünüzden Daha Genç!
'Asıl yaşınız, kendinizi hissettiğiniz yaşınızdır.' deseler de insanların sizin hakkında ne düşündüğü de son derece önemli olabilir. Sonuçta insanlar size ona göre davranır ve bir süre sonra siz de kendinizi 'o' yaşta gibi hissedebilirsiniz.
Peki gençler, hangi yaştan sonrasının 'yaşlı' olduğunu düşünüyor?
Birleşik Krallık genelinde 4 bin kişiyle yapılan bir araştırma, bu soruyu cevapladı.
Z kuşağına göre yaşlılık, çok da uzak değil.
Ajda Pekkan, Nebahat Çehre, Brad Pitt, Lisa Kudrow gibi ünlüler, Z kuşağına göre "yaşlı" kategorisinde.
