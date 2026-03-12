onedio
Z Kuşağının Hangi Yaşı "Yaşlı" Bulduğu Belli Oldu: Düşündüğünüzden Daha Genç!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
12.03.2026 - 15:55

'Asıl yaşınız, kendinizi hissettiğiniz yaşınızdır.' deseler de insanların sizin hakkında ne düşündüğü de son derece önemli olabilir. Sonuçta insanlar size ona göre davranır ve bir süre sonra siz de kendinizi 'o' yaşta gibi hissedebilirsiniz. 

Peki gençler, hangi yaştan sonrasının 'yaşlı' olduğunu düşünüyor?

Birleşik Krallık genelinde 4 bin kişiyle yapılan bir araştırma, bu soruyu cevapladı.

Z kuşağına göre yaşlılık, çok da uzak değil.

1946 ile 1964 yılları arasında doğanlar (yani Boomer kuşağı) yaşlılığın 67 yaşında başladığını düşünüyor. Fakat çocukları ve torunları yaşlılığın çok daha genç bir yaşta başladığına inanıyor. Birleşik Krallık genelinde 4.000 kişiyle yapılan bir anket, farklı nesillerin yaşlanmayı nasıl algıladığını ortaya koydu.

Z kuşağına göre, 62 yaşına girmek resmen yaşlanmak anlamına geliyor! Z kuşağı, bilişsel gerilemenin 62 yaşında başladığını düşünüyor ancak teknolojiye uyum sağlama mücadelesinin ise tam üç yıl önce, 59 yaşında başladığına inanıyor. Hatta bazı Z kuşağı üyeleri, bunu bir tık daha öteye taşıyor ve 56 yaşında birinin artık son moda kıyafetleri giymesinin iyi görünmediğini düşünüyor.

Ajda Pekkan, Nebahat Çehre, Brad Pitt, Lisa Kudrow gibi ünlüler, Z kuşağına göre "yaşlı" kategorisinde.

Verilerin analizi ayrıca, 18-29 yaş arası Z kuşağının beşte birinin yaşlandıklarında iyi görünmeyeceklerini düşündüğünü ortaya koyuyor. Katılımcıların dörtte biri ise ilerleyen yaşlarında etraflarında çok sayıda aile üyesi veya arkadaş olmasını beklemiyor.

Ankete katılanların yaklaşık yüzde 27'si yaşlandıklarında sağlıklarının iyi olmayacağını düşünüyor ve insanların yaşlandıkça daha az eğlendiğine inanıyor. Z kuşağının önemli bir bölümü, 50 yaş üstü kişilerin teknolojiye ayak uydurmakta zorlanacağını düşünüyor.

