onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzelliğin Bedeli: Bir Elmanın Çöpe Gidişiyle Başlayan İklim Krizi

Güzelliğin Bedeli: Bir Elmanın Çöpe Gidişiyle Başlayan İklim Krizi

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
12.03.2026 - 16:34

MEF Lisesi öğrencileri, meyvelerin dış görünüşüne göre tercih edilmesinin gıda israfına etkisini araştırdı. Yapılan kör tadım deneyleri, görsel kusurların lezzetle doğrudan bağlantılı olmadığını ortaya koydu. Çalışma, estetik algısının gıda israfı ve doğal kaynak kullanımı üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

MEF Lisesi “Çevrenin Genç Sözcüleri” Ekibi, estetik algısının gıda israfına ve çevre kirliliğine olan etkisini bilimsel yöntemlerle ortaya koydu.

MEF Lisesi “Çevrenin Genç Sözcüleri” Ekibi, estetik algısının gıda israfına ve çevre kirliliğine olan etkisini bilimsel yöntemlerle ortaya koydu.

MEF Lisesi öğrencileri, “Çevrenin Genç Sözcüleri” (Young Reporters for the Environment) programı kapsamında yürüttükleri projede, meyvelerin dış görünüşüne göre tercih edilmesinin gıda israfına etkisini inceledi.

Ekip, önyargıyı test etmek için bir kör tadım deneyi de gerçekleştirdi. Sonuçlara göre öğrencilerin %60’ı “kusurlu” görünümlü elmayı daha lezzetli bulurken, %40’ı iki elma arasında tat farkı olmadığını söyledi.

Araştırma, görünüş nedeniyle çöpe giden her meyvenin aynı zamanda harcanan suyun, emeğin ve doğal kaynakların da boşa gitmesi anlamına geldiğini vurguluyor. Öğrenciler şimdi sosyal medya ve yerel çalışmalarla “kusurlu ama değerli” gıdalar konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın