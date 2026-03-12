Güzelliğin Bedeli: Bir Elmanın Çöpe Gidişiyle Başlayan İklim Krizi

MEF Lisesi öğrencileri, “Çevrenin Genç Sözcüleri” (Young Reporters for the Environment) programı kapsamında yürüttükleri projede, meyvelerin dış görünüşüne göre tercih edilmesinin gıda israfına etkisini inceledi.

Ekip, önyargıyı test etmek için bir kör tadım deneyi de gerçekleştirdi. Sonuçlara göre öğrencilerin %60’ı “kusurlu” görünümlü elmayı daha lezzetli bulurken, %40’ı iki elma arasında tat farkı olmadığını söyledi.

Araştırma, görünüş nedeniyle çöpe giden her meyvenin aynı zamanda harcanan suyun, emeğin ve doğal kaynakların da boşa gitmesi anlamına geldiğini vurguluyor. Öğrenciler şimdi sosyal medya ve yerel çalışmalarla “kusurlu ama değerli” gıdalar konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor.