Güzelliğin Bedeli: Bir Elmanın Çöpe Gidişiyle Başlayan İklim Krizi
MEF Lisesi öğrencileri, meyvelerin dış görünüşüne göre tercih edilmesinin gıda israfına etkisini araştırdı. Yapılan kör tadım deneyleri, görsel kusurların lezzetle doğrudan bağlantılı olmadığını ortaya koydu. Çalışma, estetik algısının gıda israfı ve doğal kaynak kullanımı üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
MEF Lisesi “Çevrenin Genç Sözcüleri” Ekibi, estetik algısının gıda israfına ve çevre kirliliğine olan etkisini bilimsel yöntemlerle ortaya koydu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın