onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Elektronik
, Ev Yaşam
Günün Fırsatı: Evde Barista Deneyimi Yaşatan De'Longhi Tam Otomatik Espresso Makinesi İndirimde!

etiket Günün Fırsatı: Evde Barista Deneyimi Yaşatan De'Longhi Tam Otomatik Espresso Makinesi İndirimde!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
12.03.2026 - 16:15

Tek dokunuşla taze çekilmiş kahve hazırlayabilen DeLonghi Magnifica Start ECAM220.31.SB Tam Otomatik Espresso Makinesi, kullanıcı dostu özellikleri ve güçlü performansıyla kahve severlerin favori makinelerinden biri. Günün fırsatıyla dikkat çeken bu ürünün özelliklerine gelin birlikte bakalım.

Bu içerik 12.03.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çekirdekten Fincana Gerçek Kahve Deneyimi

Çekirdekten Fincana Gerçek Kahve Deneyimi

Entegre öğütücüsü sayesinde kahve çekirdekleri her fincan için taze öğütülerek hazırlanıyor. Böylece kahvenin aroması ve yoğunluğu maksimum seviyede korunuyor. 15 bar pompa basıncı ise espressoyu ideal basınçla hazırlayarak daha zengin krema elde etmenizi sağlıyor.

Tek Dokunuşla 4 Farklı Kahve Seçeneği

Tek Dokunuşla 4 Farklı Kahve Seçeneği

Kullanımı son derece pratik olan soft-touch kontrol paneli sayesinde espresso, kahve, doppio+ ve buhar gibi seçeneklere tek tuşla ulaşabilirsiniz. Ayrıca aroma ve sıcaklık ayarlarını kişiselleştirerek kahvenizi damak tadınıza göre hazırlayabilirsiniz.

Geleneksel süt köpürtme sistemi sayesinde de cappuccino ve latte gibi sütlü kahveler için kremsi süt köpüğü hazırlayabilirsiniz. Çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir parçaları ise cihazın bakımını oldukça kolay hale getiriyor.

Geniş Kapasite ve Güçlü Teknik Özellikler

Geniş Kapasite ve Güçlü Teknik Özellikler

1.8 litrelik su haznesi ve 250 gramlık çekirdek haznesi sayesinde sık sık doldurma derdi yaşamazsınız. 1450 W güç ve 15 bar basınç değeriyle evde profesyonel seviyeye yakın kahve performansı sunuyor.

Eğer evde pratik ama kaliteli kahve hazırlamak istiyorsanız bu model hem özellikleri hem de indirimli fiyatıyla “günün fırsatı” kategorisinde oldukça güçlü bir seçenek.

%34 indirimli fiyatıyla 30 günün en düşük fiyatıyla burada sizi bekliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın