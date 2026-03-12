Günün Fırsatı: Evde Barista Deneyimi Yaşatan De'Longhi Tam Otomatik Espresso Makinesi İndirimde!

Kullanımı son derece pratik olan soft-touch kontrol paneli sayesinde espresso, kahve, doppio+ ve buhar gibi seçeneklere tek tuşla ulaşabilirsiniz. Ayrıca aroma ve sıcaklık ayarlarını kişiselleştirerek kahvenizi damak tadınıza göre hazırlayabilirsiniz.

Geleneksel süt köpürtme sistemi sayesinde de cappuccino ve latte gibi sütlü kahveler için kremsi süt köpüğü hazırlayabilirsiniz. Çıkarılabilir ve bulaşık makinesinde yıkanabilir parçaları ise cihazın bakımını oldukça kolay hale getiriyor.