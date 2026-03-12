Neden Bazı Şarkılarda Ağlıyoruz?
Gözyaşlarınızı hazırlayın, peçeteleri yanınıza alın; bugün 'Niye durup dururken dertlendik?' sorusuna bilimsel ve duygusal bir bakış atıyoruz. Bazı şarkılar var ki, daha ilk notası duyulduğu an boğazımızda o meşhur düğüm oluşuyor.
Müzik bilimcilere göre ağlamamızın teknik bir sebebi var: Appoggiatura.
Müzik dinlerken beynimizin duyguları işleyen merkezi amigdala bayram eder.
Bazen ağlatan şey şarkının kendisi değil, o şarkının içine hapsettiğimiz anılar.
Prolaktin hormonu devreye giriyor.
Empati yeteneğimizin bir yan etkisi.
Bazen dünyada kimseye anlatamadığınız o şeyi, bir söz yazarı iki mısraya sığdırıverir.
Aslında bazen ağlamak için bahane ararız.
Minör tonların gizemli gücü.
Estetik bir acıdan keyif alma.
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
