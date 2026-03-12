Hakan Hoca Cevaplıyor: Dünyanın Gündeminde Olan Nadir Metaller Nedir?
Lise yıllarındaki kimya derslerini hatırlayanlar el kaldırsın! ✋ Periyodik tabloya bakarken gözümüz genelde altın, gümüş, bakır ya da demir gibi tanıdık elementlere takılırdı. Tablonun alt kısımlarında kalan elementleri hatırladınız mı? Zor. İsimlerini okumakta bile zorlandığımız o elementler pek dikkatimizi çekmezdi.
Bugün ise dünyanın ekonomik ve politik kaderini tam olarak o köşede kalan elementler belirliyor. E ne oldu da dikkatleri kendilerine çektiler? 👇
Temel sorumuzla başlayalım: Nedir bu nadir metaller?
İşin özünde iki isim var: ABD ve Çin. Neden bu isimler?
Nadir metallere teknolojinin ve savunma sanayisinin can damarı diyebiliriz.
Soru işaretlerini gidermek adına nadir metallere örnek verelim.
İyi de kim üretiyor bu nadir metalleri?
1970'lerde petrol krizi yaşanmıştı. Bu sefer nadir metal krizi mi kapıda yoksa?
Dr. Hakan Özerol'un mercek altına aldığı nadir metaller konusunu şöyle özetleyebiliriz 👇
Dr. Hakan Özerol'un nadir metallerden bahsettiği videoya buradan ulaşabilirsiniz.
