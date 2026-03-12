Gazeteci ve Yazar Enver Aysever 10 Ay Hapis Cezası Aldı ve Tahliye Edildi

Aysever, Hasan İmamoğlu’nun, “Ömrüm boyunca bu ülkeye komünizm gelmemesi için mücadele ettim.” ifadeleri için, “Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur.” demesi üzerine gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

11 Aralık 2025’te tutuklanan Enver Aysever hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Bugün hâkim karşısına çıkan Enver Aysever 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aysever, bir yıllık denetim süresi kararıyla, tutuklu kaldığı süre de göz önünde bulundurularak tahliye edildi.