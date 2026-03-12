onedio
Gazeteci ve Yazar Enver Aysever 10 Ay Hapis Cezası Aldı ve Tahliye Edildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
12.03.2026 - 17:19

Gazeteci ve yazar Enver Aysever, YouTube üzerinde yaptığı yayındaki ifadeleri sonrasında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan geçtiğimiz aralık ayında tutuklanmıştı. Hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Aysever, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınarak bugün tahliye edildi.

Enver Aysever, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun açıklamalarını kendi YouTube kanalında yorumlamıştı.

Aysever, Hasan İmamoğlu’nun, “Ömrüm boyunca bu ülkeye komünizm gelmemesi için mücadele ettim.” ifadeleri için, “Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur.” demesi üzerine gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı.

11 Aralık 2025’te tutuklanan Enver Aysever hakkında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

Bugün hâkim karşısına çıkan Enver Aysever 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aysever, bir yıllık denetim süresi kararıyla, tutuklu kaldığı süre de göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
