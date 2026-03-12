Gazeteci ve Yazar Enver Aysever 10 Ay Hapis Cezası Aldı ve Tahliye Edildi
Gazeteci ve yazar Enver Aysever, YouTube üzerinde yaptığı yayındaki ifadeleri sonrasında “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” suçundan geçtiğimiz aralık ayında tutuklanmıştı. Hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Aysever, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı ve cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınarak bugün tahliye edildi.
Enver Aysever, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun açıklamalarını kendi YouTube kanalında yorumlamıştı.
