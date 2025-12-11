onedio
Gazeteci Enver Aysever Tutuklandı

Gazeteci Enver Aysever Tutuklandı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.12.2025 - 14:41

Gazeteci Enver Aysever, YouTube yayınında kullandığı ifadeler nedeniyle gece saatlerinde gözaltına alındı. Aysever, tutuklandı.

Enver Aysever Neden Tutuklandı?

Enver Aysever Neden Tutuklandı?

Gazeteci Enver Aysever, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 'Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur' ifadelerini kullandı. Aysever, bu ifadeler nedeniyle gözaltına alındı.

 Aysever 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan' tutuklandı.

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
