onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Koli Bandıyla Faturaları Yarıya Düşürmenin Basit Yolu Açıklandı

Koli Bandıyla Faturaları Yarıya Düşürmenin Basit Yolu Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
16.03.2026 - 20:28

Kış aylarında artan ısınma giderleri, evlerdeki küçük hava sızıntılarından kaynaklanıyor. Basit bir yöntemle pencere ve kapı kenarlarına koli bandı uygulayarak iç mekan sıcaklığı korunabiliyor ve faturalar düşebiliyor. Bu pratik çözüm düşük maliyetli ve hızlı bir ısı tasarrufu yöntemi olarak öne çıkıyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemde sosyal medyada “koli bandıyla faturaları yarıya düşürme” iddiaları gündeme geldi.

Son dönemde sosyal medyada “koli bandıyla faturaları yarıya düşürme” iddiaları gündeme geldi.

Bu yöntem, bilimsel bir mucize değil temel olarak evlerdeki ısı kaybını azaltmaya yönelik basit bir uygulama. Kış aylarında ısınma giderlerinin yükselmesinin en büyük sebeplerinden biri pencere ve kapı gibi noktalarından meydana gelen hava sızıntılarıdır. Zamanla pencere çerçevelerinde oluşan küçük boşluklar, soğuk havanın içeri girmesine yol açar ve ısıtma sistemlerinin daha fazla çalışmasına neden olur.

İçerik üreticileri ve bazı kullanıcılar, bu hava akışını kesmek için koli bandı kullanmanın etkili olabileceğini belirtiyor. Pencere çerçevelerindeki aralıkları kat kat koli bandıyla kapatmak, iç mekan sıcaklığını korumaya yardımcı oluyor. Uygulama sırasında öncelikle pencere kenarlarının toz ve kirden arındırılması, bandın tüm çerçeve çevresine sıkı şekilde yapıştırılması öneriliyor. Özellikle pencerelerin alt ve köşe kısımlarına dikkat etmek gerekiyor.

Bu yöntem güçlü bir izolasyon sağlamasa da küçük hava sızıntılarını önleyerek iç mekân ısısının daha iyi korunmasını sağlıyor.

Bu yöntem güçlü bir izolasyon sağlamasa da küçük hava sızıntılarını önleyerek iç mekân ısısının daha iyi korunmasını sağlıyor.

Birçok kişi bunu uyguladıktan sonra daha az ısıtma ihtiyacı duyduklarını ve faturalarında düşüş yaşadıklarını bildiriyor. Ancak kalıcı ve uzun vadeli çözüm için pencere izolasyon bantları, sünger contalar veya pencere filmleri gibi profesyonel ürünler çok daha etkili.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın