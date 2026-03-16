Koli Bandıyla Faturaları Yarıya Düşürmenin Basit Yolu Açıklandı

Bu yöntem, bilimsel bir mucize değil temel olarak evlerdeki ısı kaybını azaltmaya yönelik basit bir uygulama. Kış aylarında ısınma giderlerinin yükselmesinin en büyük sebeplerinden biri pencere ve kapı gibi noktalarından meydana gelen hava sızıntılarıdır. Zamanla pencere çerçevelerinde oluşan küçük boşluklar, soğuk havanın içeri girmesine yol açar ve ısıtma sistemlerinin daha fazla çalışmasına neden olur.

İçerik üreticileri ve bazı kullanıcılar, bu hava akışını kesmek için koli bandı kullanmanın etkili olabileceğini belirtiyor. Pencere çerçevelerindeki aralıkları kat kat koli bandıyla kapatmak, iç mekan sıcaklığını korumaya yardımcı oluyor. Uygulama sırasında öncelikle pencere kenarlarının toz ve kirden arındırılması, bandın tüm çerçeve çevresine sıkı şekilde yapıştırılması öneriliyor. Özellikle pencerelerin alt ve köşe kısımlarına dikkat etmek gerekiyor.