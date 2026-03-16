Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 5G İçin Tarih Verdi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.03.2026 - 00:07

Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin ulaştırma ve haberleşme yatırımlarında önemli bir seviyeye ulaştığını belirtti. 1 Nisan itibarıyla 5G teknolojisinin devreye alınacağını açıklayan Uraloğlu, iki yıl içinde ülkenin tamamının 5G kapsama alanına gireceğini söyledi. Bakan ayrıca, ulaştırma sektörüne bugüne kadar yapılan toplam yatırımın 355 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

1 Nisan'da başlıyor.

Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü’nde düzenlenen İNTES Geleneksel İftar Programı’na katıldı. Uraloğlu, Türkiye’de geniş bant internetten GSM operatörlerine kadar haberleşme altyapısını yaygınlaştırdıklarını belirterek, “5G teknolojisinde 1 Nisan’a günler kaldı, inşallah 5G’yi 81 ilimizde aktif hale getireceğiz. İki yıl içinde de bütün ülkemizi kapsama alanı içerisine almış olacağız” dedi.

Demiryolu ağındaki gelişmeler de Uraloğlu'nun gündemindeydi.

Abdulkadir Uraloğlu, demir yollarında yaklaşık 11 bin kilometrelik ağın yarısından fazlasını sinyalli ve elektrikli hale getirdiklerini belirtti. “2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı demir yolu olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre daha ekleyerek 14 bin kilometreye ulaştık” dedi.

Uraloğlu, 2053 hedefi olarak demir yolu ağını 28 bin 500 kilometreye çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Ayrıca, demir yolu araçları konusunda önemli ilerleme kaydettiklerini ve milli elektrikli hızlı trenin testlerine başladıklarını hatırlattı.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
