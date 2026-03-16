Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu 5G İçin Tarih Verdi

Abdulkadir Uraloğlu, demir yollarında yaklaşık 11 bin kilometrelik ağın yarısından fazlasını sinyalli ve elektrikli hale getirdiklerini belirtti. “2 bin 251 kilometresi yüksek hızlı demir yolu olmak üzere yaklaşık 3 bin kilometre daha ekleyerek 14 bin kilometreye ulaştık” dedi.

Uraloğlu, 2053 hedefi olarak demir yolu ağını 28 bin 500 kilometreye çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Ayrıca, demir yolu araçları konusunda önemli ilerleme kaydettiklerini ve milli elektrikli hızlı trenin testlerine başladıklarını hatırlattı.