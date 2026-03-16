article/comments
Netanyahu Yeni Videosuyla da Birçok Kişiyi Hayatta Olduğuna İkna Edemedi

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.03.2026 - 20:00

“Öldü, yaşıyor, videoları yapay zeka” iddialarıyla sosyal medyada gündem olan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, X üzerinden yeni bir video paylaşınca tartışmalar daha da kızıştı.

Bu videoyla da birçok kişi Netanyahu'nun hayatta olduğuna ikna olamadı. Videoda 'kaybolan' yüzük detayı sorgulanıyor.

Dökülmeyen kahveyle çekilen video yapay zeka iddialarını güçlendirmişti.

ABD ve İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan savaş 17. gününe girerken, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun durumu da soru işaretleri doğurdu. İranlı bazı kaynaklar Netanyahu’nun hava saldırılarında öldüğünü iddia ederken, İsrail Başbakanlık Ofisi bunun doğru olmadığını ve durumunun iyi olduğunu açıkladı. Netanyahu, dün X hesabından paylaştığı kahve dükkanı ziyareti videosuyla “yaşıyorum” mesajı verdi, ancak videonun yapay zeka ile üretilip üretilmediği tartışmaların odağı oldu.

Bu kez de Kudüs manzarasıyla yapay zeka olmadığını kanıtlamaya çalıştı.

Tartışmalar devam ederken, Netanyahu X üzerinden bir paylaşım daha yaptı. “Talimatları izleyin ve birlikte kazanın” başlığıyla paylaşılan videoda Netanyahu bu kez dışarıda görünüyor.

15 Mart’ta paylaşılan “kahveci” videosunda giydiği kıyafetin aynısını bu videoda da giymesi ve ellerinin her iki videoda da benzer şekilde cepte olması dikkat çekti.

Videoda, iki Shir isimli kadınla kameralara konuşan Netanyahu, Kudüs manzaralı bir yerde olduklarını ima ederek “Kudüs gibisi yok” ifadelerini kullandı.

Video birçok şüphe barındırıyor.

Maske takan korumalar eşliğinde yürüyen Netanyahu’nun videosunda bazı kamera hareketleri, yüz ifadeleri ve videodaki kesintiler, yapay zeka olup olmadığı sorusunu gündeme taşıdı. Ayrıca, Başbakan’ın çevresinden kopuk görünmesi, arka planın bulanıklığı ve yüzündeki parlaklık gibi detaylar, izleyen binlerce kişinin videonun gerçek mi yoksa yapay zeka ürünü mü olduğu tartışmasını alevlendirdi.

“Buradayım” diyen Netanyahu’nun dışardaki bu görüntüsüyle yapay zeka tartışmaları sürerken, İsrail Başbakanı’nın akıbetiyle ilgili spekülasyonlar da devam ediyor.

Kaybolan yüzük detayı sorgulanıyor.

Bir başka videoda ise korumanın ayağı ve yerdeki izler dikkat çekiyor.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
