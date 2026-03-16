onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Araç İçi Multimedya Ekranlarında Kafa Karışıklığı Sürüyor: Bakan Yasaklı Ekranları Açıkladı

Araç İçi Multimedya Ekranlarında Kafa Karışıklığı Sürüyor: Bakan Yasaklı Ekranları Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.03.2026 - 19:29

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, araçlarda kullanılan multimedya cihazları için izin kapsamını açıkladı. Bakan, “Birincisi, sürüş esnasında sürücünün görüşünü engellemeyecek. İkincisi, araç hareket halindeyken herhangi bir video oynatıcısı çalıştırılamayacak” dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bakan Çiftçi, yasak konulan ekranlardaki farkı açıkladı.

Bakan Çiftçi, yasak konulan ekranlardaki farkı açıkladı.

Mustafa Çiftçi, 26 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve yürürlüğe giren Trafik Kanunu’ndaki son düzenleme kapsamında, araçlarda bulundurulması yasaklanan multimedya sistemleriyle ilgili CNNTürk’e açıklamada bulundu. Bakan, “Bizim hem APP plaka hem de multimedya cihazları konusunda önceliğimiz ve hassasiyetimiz trafik güvenliğiyle birlikte vatandaşlarımızın huzurunu tahkim etmektir. Düzenlemenin çerçevesi çok nettir: Birincisi, araç sürüş halindeyken sürücünün görüşüne engel olmayacak. İkincisi, sürüş sırasında her hangi bir video oynatıcı kullanılmayacak. Burada hem direksiyon başındaki vatandaşımızı hem de diğer insanları tehlikeye sokacak durumu ortadan kaldırmak işin esasıdır.' dedi.

Yeni nesil otomobiller buna uyumlu olarak geliyor.

Yeni nesil otomobiller buna uyumlu olarak geliyor.

Mustafa Çiftçi, yeni nesil otomobillerdeki sistemlerin sorun yaratmadığını vurgularken şu açıklamayı yaptı:

'Yeni nesil otomobillerde böyle bir sorun söz konusu değil. Yeni nesil araçlar buna uygun şekilde tasarlanmıştır. Sonradan araçlara monte edilen multimedya ekranlarla ilgilide kanunun belirttiği duruma ters düşmeyenler için böyle bir durum söz konusu değil. Konunun taraflarının da görüşlerini de alarak trafik güvenliğini olumsuz etkilemeyecek şekilde, trafikte seyreden tüm araçlar bakımından tutarlı, açık, hakkaniyetli ve yeknesak bir şekilde uygulanabilecek gerekli yönetmelik çıkarılıncaya kadar düzenlemenin uygulanmasını da erteledik. 27 Şubattan bu yana uygulanan cezaları da iptal ettik.'

Yasak neden ortaya çıktı?

Yasak neden ortaya çıktı?

İçişleri Bakanlığı, 15 Mart 2026 tarihinde yaptığı açıklamada, araçlarda multimedya ve görüntü cihazı kullanımına ilişkin cezai yaptırımların, yeni yönetmelik yayımlanana kadar durdurulduğunu duyurdu. Karar, aynı zamanda bir ceza affını da kapsıyor. Bakanlık açıklamasına göre, 27 Şubat 2026’dan itibaren multimedya cihazlar için kesilen cezalar iptal edilecek. Ancak burada önemli olan, multimedya sistemlerini araçlara takmanın tamamen serbest bırakılmadığı; yalnızca yönetmelik yayımlanana kadar ceza uygulanmayacak. Sürücüler, yönetmelik çıkana kadar bu tür sistemleri araçlarına taktırmamalarında fayda var.

Bakanlığın açıklamasına göre hangi modeller yasağa sebep oluyor?

Bakanlığın açıklamasına göre hangi modeller yasağa sebep oluyor?

Araçlarda sonradan eklenen multimedya sistemleri, sürücünün görüşünü engellediği sürece yasak kapsamında yer alıyor. Bu sistemler şunları kapsıyor:

  • Eğlence, bilgi ve araç kontrolü sağlayan multimedya ve bilgi-eğlence sistemleri.

  • Radyo, müzik, navigasyon, telefon bağlantısı ve araç ayarlarını tek bir merkezden yöneten sistemler.

  • Müzik, video, radyo, navigasyon, telefon ve internet bağlantısı gibi fonksiyonları araç içinde entegre eden elektronik platformlar.

  • Dokunmatik ekran, sesli komut veya düğmeler aracılığıyla kontrol edilen sistemler.

  • Temel radyo ve müzik sistemlerinden dokunmatik ekranlı, entegre navigasyonlu, akıllı bilgi-eğlence sistemlerine kadar çeşitli multimedya çözümleri.

  • Dokunmatik ekranlı sistemler, GPS tabanlı yol tarifleri sunan entegre navigasyon sistemleri, Apple CarPlay ve Android Auto gibi platformlarla bağlantılı, internet ve uygulama entegrasyonu ile eller serbest kontrol imkânı sunan akıllı bilgi-eğlence sistemleri.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın