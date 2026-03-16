Fransa'da Yerel Seçimlerden Çorumlu Belediye Başkanı Çıktı

Henüz 13 yaşında, dil bilmeden Fransa’ya göç eden ve bir işçi ailesinin çocuğu olarak eğitimini burada tamamlayan 47 yaşındaki Denis Ömür Öztorun, yerel siyasette önemli bir konuma ulaştı. Dört adayın yarıştığı seçimde en yakın rakibi Gilles David yüzde 15,81 oy alırken, diğer adaylar Christine Moreau yüzde 10,64 ve Jeremy Fdida ise yüzde 10,52 oy oranına sahip oldu.