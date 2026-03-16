Fransa'da Yerel Seçimlerden Çorumlu Belediye Başkanı Çıktı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.03.2026 - 18:14

2026 Fransa yerel seçimlerinde, Bonneuil-sur-Marneorumlu siyasetçi Denis Ömür Öztorun seçildi. Öztorun, 13 yaşında dil bilmeden gittiği Fransa’da bir kez daha bu göreve getirildi.

Yeniden seçildi.

Fransa’daki yerel seçimlerde, Paris yakınlarındaki Bonneuil-sur-Marneorumlu siyasetçi Denis Ömür Öztorun bir kez daha seçildi. Artı33’ün haberine göre, Öztorun seçimlerin ilk turunda rakiplerini geride bırakarak yüzde 63,03 oy oranıyla belediye başkanlığını korudu. Liderliğini yaptığı 'L’Audace en Commun' listesi, bu mutlak çoğunluk sayesinde belediye meclisindeki sandalyelerin büyük bölümünü kazandı.

13 yaşında dil bile bilmeden Fransa'ya göç etmiş.

Henüz 13 yaşında, dil bilmeden Fransa’ya göç eden ve bir işçi ailesinin çocuğu olarak eğitimini burada tamamlayan 47 yaşındaki Denis Ömür Öztorun, yerel siyasette önemli bir konuma ulaştı. Dört adayın yarıştığı seçimde en yakın rakibi Gilles David yüzde 15,81 oy alırken, diğer adaylar Christine Moreau yüzde 10,64 ve Jeremy Fdida ise yüzde 10,52 oy oranına sahip oldu.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
