Reuters, Yaptığı Araştırma Sonucunda Banksy'nin Kimliğinin İfşa Olduğunu Açıkladı

Araştırmada dikkat çeken bir başka kayıt da 2000 yılına uzanıyor. Banksy’nin o yıl New York’ta bir reklam panosunu boyadığı gerekçesiyle gözaltına alındığı ve resmi belgelerde isminin Robin Gunningham olarak yer aldığı belirtiliyor.

Çalışmanın en güncel kısmı ise sanatçının Ukrayna’daki faaliyetlerine odaklanıyor. Banksy’nin 2022’de Kiev yakınlarındaki Horenka köyünde savaşta zarar gören binalara yaptığı grafitilerin ardından bölgedeki seyahat kayıtları incelendi.

İncelemelerde, o dönemde bölgede “David Jones” adını kullanan bir kişinin yanı sıra Robert Del Naja’nın da bulunduğu tespit edildi. Haberde, Massive Attack grubunun solisti olan Del Naja’nın Banksy olmadığı ancak sanatçıyla bazı projelerde birlikte çalışmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.