Reuters, Yaptığı Araştırma Sonucunda Banksy'nin Kimliğinin İfşa Olduğunu Açıkladı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.03.2026 - 17:44

Eserleriyle dünyanın birçok kentinde iz bırakan Banksy, yıllarca göz önünde yaşamasına rağmen gerçek kimliğini gizli tutmayı başardı. Yaklaşık 25 yıl boyunca kim olduğu bilinmeyen sanatçının kimliği, Reuters muhabirlerinin yürüttüğü kapsamlı araştırma sonucunda ortaya çıkarıldı.

Sık kullanılan bir isim ve soyisim tercih etmiş.

Dünyanın en çok konuşulan ancak kimliği uzun yıllar bilinmeyen sokak sanatçısı Banksy’nin gerçek kimliğiyle ilgili tartışmalar yeniden gündeme geldi. Reuters’ın görgü tanığı ifadeleri, kamuya açık belgeler ve uzun süreli incelemelere dayandırdığı araştırma, sanatçının gerçek adının Robin Gunningham olabileceğine dair iddiaları güçlü bulgularla yeniden gündeme taşıdı.

1973 doğumlu Gunningham’ın Banksy olduğu iddiası aslında ilk kez ortaya atılmıyor. Bu isim, 2008 yılında The Mail on Sunday gazetesi tarafından gündeme getirilmiş ancak sanatçı tarafından hiçbir zaman doğrulanmamıştı. Reuters’ın araştırmasına göre Gunningham’ın, kimliğini gizli tutabilmek için İngiltere’de oldukça yaygın bir isim olan “David Jones” kimliğiyle seyahat ettiği öne sürülüyor.

Araştırmada Massive Attack bağlantısı...

Araştırmada dikkat çeken bir başka kayıt da 2000 yılına uzanıyor. Banksy’nin o yıl New York’ta bir reklam panosunu boyadığı gerekçesiyle gözaltına alındığı ve resmi belgelerde isminin Robin Gunningham olarak yer aldığı belirtiliyor.

Çalışmanın en güncel kısmı ise sanatçının Ukrayna’daki faaliyetlerine odaklanıyor. Banksy’nin 2022’de Kiev yakınlarındaki Horenka köyünde savaşta zarar gören binalara yaptığı grafitilerin ardından bölgedeki seyahat kayıtları incelendi.

İncelemelerde, o dönemde bölgede “David Jones” adını kullanan bir kişinin yanı sıra Robert Del Naja’nın da bulunduğu tespit edildi. Haberde, Massive Attack grubunun solisti olan Del Naja’nın Banksy olmadığı ancak sanatçıyla bazı projelerde birlikte çalışmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

Avukatı iddialara tepki gösterdi.

Reuters, elde ettiği bulguların ardından Banksy’nin eserlerinin satış ve telif haklarını yöneten Pest Control Office ile temasa geçti ancak kurumdan herhangi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan Banksy’nin uzun süredir avukatlığını yapan Mark Stephens, iddialara sert tepki gösterdi. Stephens, yayımlanan haberlerde yer alan birçok ayrıntının gerçeği yansıtmadığını savunarak sanatçının anonim kalmasının hem kişisel güvenliği hem de ifade özgürlüğü açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
