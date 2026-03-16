FED Kararı Bekleniyor: Analistler Altın İçin Kırılma Noktasını Açıkladı

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
16.03.2026 - 18:54

Orta Doğu’daki savaşın üçüncü haftasına girilmesi ve petrol arzına dair kaygılar doları güçlendirirken, altın fiyatlarında dalgalanmalar görüldü. İkinci haftasında da üst üste düşüş yaşayan altın, ons başına yaklaşık 5 bin dolarda dengelendi. Piyasa uzmanları, altındaki kritik kırılma noktasının Fed kararı olacağını belirterek, ons altının 5 bin doların altına inmesi durumunda beklenen fiyat aralıklarını paylaştı.

Savaş sürecindeki belirsizlik piyasalara da belirsizlik olarak yansıyor.

Orta Doğu’daki savaşın üçüncü haftasına girmesi ve küresel petrol arzına dair endişeler, yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirirken altın fiyatlarında dalgalanmalara neden oldu.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve savaşın tetiklediği enflasyon kaygıları altında ikinci hafta üst üste düşen altın, toparlanma sinyalleri veriyor. Dolar endeksi yüzde 0,3 gerilerken altın ons başına yaklaşık 5 bin dolardan işlem görüyor.

Savaşın süresiyle ilgili belirsizlik, piyasaların yönünü öngörmeyi güçleştiriyor. Çatışmalar uzadıkça Fed’in faiz indirme ihtimali azalıyor. ABD verileri, savaş öncesinde bile beklenenden zayıf bir ekonomik büyümeye işaret ederken, benzin fiyatlarındaki artış tüketici güvenini üç ayın en düşük seviyesine çekti.

Analistlerin beklentileri neler?

Analistler, bu haftaki Fed toplantısında faiz indirimi olasılığını sıfır olarak değerlendiriyor. Emtia analisti Manav Modi ise, 'Altın, çatışmanın başladığı günden bu yana ‘bir nefes aldı; çünkü uzun süreli enflasyon ve yüksek faiz endişeleri güvenli liman talebini gölgede bıraktı' yorumunu yaptı.

Yükseliş ivmesi durmuş olsa da analistler, altının bu yıl yaklaşık yüzde 16 değer kazandığını vurguluyor. Daha yavaş büyüme ve yüksek enflasyon beklentilerinin, yatırımcıları uzun vadede yeniden altına yönlendirebileceği belirtiliyor.

Analistler "5 bin doların altına düşerse" diyerek tahminlerini paylaştı.

Kyle Rodda’ya göre, savaşın ABD’ye olan güveni zayıflatması durumunda altın uzun vadede destek bulabilir. Ancak merkez bankalarının enflasyonu kontrol etmek için faizleri agresif şekilde artırması, bu olumlu etkinin sınırlı kalmasına yol açabilir.

Analistler, jeopolitik gerilimler, yükselen petrol fiyatları ve Fed kararlarını işaret ederek altının kritik bir kırılma noktasında olduğunu belirtiyor ve Fed’in kararının altının geleceğini belirleyeceğini öngörüyor.

Geçen hafta zayıf bir seyir izleyen altın, şu anda ons başına 5 bin dolarda dengelenmiş durumda. Analistlere göre, altın bu seviyenin altına inerse 4 bin 800 dolara kadar düşebilir; eğer 4 bin 800 dolar seviyesi de kırılırsa fiyatlar 4 bin 400 dolara kadar gerileyebilir.

Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
