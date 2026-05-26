498 Kilometre Boyunca Issızlığın İçinden Geçiyorlar: Ne Benzinlik Var Ne de Ev

Plenty Highway, Avustralya’nın Kuzey Bölgesi’nde yer alan ve Stuart Highway ile Queensland sınırına yakın Tobermorey Homestead arasında uzanan bir outback yolu olarak biliniyor. Rota, yaklaşık 498 kilometrelik uzunluğuyla ülkenin en tenha kara yollarından biri kabul ediliyor. Yol, aynı zamanda Batı Avustralya’dan Queensland’e uzanan Outback Way güzergahının önemli bölümlerinden biri olarak gösteriliyor.

Bu yolu ilginç yapan şey yalnızca uzunluğu değil, geçtiği coğrafya. Plenty Highway boyunca sürücüler çöl, taşlık arazi, kuru yataklar ve oldukça seyrek yerleşimlerin içinden ilerliyor. Bazı bölümlerde uzun süre başka araç görmeden yol almak mümkün olabiliyor.