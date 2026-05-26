498 Kilometre Boyunca Issızlığın İçinden Geçiyorlar: Ne Benzinlik Var Ne de Ev

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.05.2026 - 23:09
Avustralya’nın iç kesimlerinde bulunan Plenty Highway, dünyanın en izole kara yollarından biri olarak anılıyor. Kuzey Bölgesi’nde yer alan rota, Stuart Highway’den başlayıp Queensland sınırına yakın Tobermorey Homestead’e kadar uzanıyor. Yaklaşık 498 kilometrelik yol, çöl manzaraları, çakıl zeminler ve uzun süre hiçbir yerleşim görülmeyen bölümleriyle dikkat çekiyor.

498 kilometrelik yol Avustralya’nın en izole rotalarından biri

Plenty Highway, Avustralya’nın Kuzey Bölgesi’nde yer alan ve Stuart Highway ile Queensland sınırına yakın Tobermorey Homestead arasında uzanan bir outback yolu olarak biliniyor. Rota, yaklaşık 498 kilometrelik uzunluğuyla ülkenin en tenha kara yollarından biri kabul ediliyor. Yol, aynı zamanda Batı Avustralya’dan Queensland’e uzanan Outback Way güzergahının önemli bölümlerinden biri olarak gösteriliyor.

Bu yolu ilginç yapan şey yalnızca uzunluğu değil, geçtiği coğrafya. Plenty Highway boyunca sürücüler çöl, taşlık arazi, kuru yataklar ve oldukça seyrek yerleşimlerin içinden ilerliyor. Bazı bölümlerde uzun süre başka araç görmeden yol almak mümkün olabiliyor.

Yolun büyük kısmı hala zorlu koşullara sahip

Plenty Highway’de kademeli asfaltlama ve iyileştirme çalışmaları sürüyor. Sayfada mevcut yol koşullarının asfaltsız bölümler, tek şerit asfaltlı kısımlar ve çift şerit asfaltlı bölümler arasında değiştiği belirtiliyor. Ayrıca 499 kilometrelik yol üzerinde farklı etaplarda köprü, geçit ve asfalt çalışmaları planlanıyor.

Plenty Highway’in büyük ölçüde asfaltsız olduğu, bazı alanlarda sel riski, derin çukurlar ve 'bull dust' olarak bilinen çok ince tozlu zeminler bulunduğu aktarılıyor.

Sürücülerin hazırlıksız çıkmaması gerekiyor

Plenty Highway, macera tutkunları ve arazi aracıyla seyahat edenler için dikkat çekici bir rota olsa da hazırlıksız sürücüler için riskli olabiliyor. Kuzey Bölgesi turizm güvenlik sayfasında uzak bölgelere gidenlerin yedek lastik, araç gereç, su, ekstra yakıt ve yiyecek taşıması gerektiği vurgulanıyor. Çok uzak alanlarda yardımın saatlerce gelemeyebileceği ve arıza durumunda araçtan uzaklaşılmaması gerektiği belirtiliyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
