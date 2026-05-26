Laboratuvarda Mini Beyin Büyüttüler Sonra Problem Çözdürdüler

Araştırmada kullanılan mini beyinler, insan dokusundan değil fare kök hücrelerinden üretildi. Bu organoidler, düşünme ya da bilinç düzeyine sahip değildi. Ancak sinirsel sinyaller gönderebilen, dışarıdan verilen elektriksel uyarılara yanıt verebilen ve bağlantıları değişebilen küçük kortikal doku kümeleri olarak kullanıldı.

Bilim insanları bu organoidleri “cartpole” adı verilen klasik bir mühendislik problemiyle test etti. Bu problemde amaç, hareket eden sanal bir arabanın üzerindeki çubuğu devirmeden dengede tutmak. Araştırmacılar, çubuğun hangi yöne ve ne kadar eğildiğini farklı elektriksel uyarılarla organoidlere iletti. Organoidlerin verdiği sinyaller ise sanal arabayı sağa ya da sola hareket ettirmek için yorumlandı.