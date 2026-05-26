Haberler
Genel Kültür
Bilim
Laboratuvarda Mini Beyin Büyüttüler Sonra Problem Çözdürdüler

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.05.2026 - 16:53
Bilim insanları laboratuvarda büyüttükleri mini beyin dokularıyla dikkat çeken bir deney yaptı. Fare kök hücrelerinden geliştirilen bu küçük kortikal organoidler, elektriksel geri bildirimlerle sanal bir denge problemini daha iyi çözmeye yönlendirildi. Deneyde amaç, bu dokuların gerçekten “düşünmesi” değil, sinir ağlarının öğrenmeye benzer şekilde nasıl uyarlanabildiğini anlamaktı.

Mini beyinlere sanal denge problemi verildi

Araştırmada kullanılan mini beyinler, insan dokusundan değil fare kök hücrelerinden üretildi. Bu organoidler, düşünme ya da bilinç düzeyine sahip değildi. Ancak sinirsel sinyaller gönderebilen, dışarıdan verilen elektriksel uyarılara yanıt verebilen ve bağlantıları değişebilen küçük kortikal doku kümeleri olarak kullanıldı.

Bilim insanları bu organoidleri “cartpole” adı verilen klasik bir mühendislik problemiyle test etti. Bu problemde amaç, hareket eden sanal bir arabanın üzerindeki çubuğu devirmeden dengede tutmak. Araştırmacılar, çubuğun hangi yöne ve ne kadar eğildiğini farklı elektriksel uyarılarla organoidlere iletti. Organoidlerin verdiği sinyaller ise sanal arabayı sağa ya da sola hareket ettirmek için yorumlandı.

Geri bildirim alan mini beyinler daha iyi performans gösterdi

Deneyde organoidler üç farklı şekilde test edildi. Bir gruba geri bildirim verilmedi, bir gruba rastgele elektriksel uyarılar gönderildi, bir gruba ise performansa göre ayarlanan uyarlanabilir geri bildirim uygulandı. En dikkat çekici sonuç, bu son grupta ortaya çıktı.

ScienceAlert’in aktardığına göre geri bildirim almayan organoidler güçlü performans ölçütüne yalnızca yüzde 2,3 oranında ulaşırken, rastgele geri bildirim alanlarda bu oran yüzde 4,4 oldu. Uyarlanabilir geri bildirim verilen organoidlerde ise başarı oranı yüzde 46’ya çıktı. Araştırmacılar bunun kısa süreli bir öğrenme etkisi olduğunu belirtiyor. Çünkü organoidler 45 dakika boyunca pasif bırakıldığında performans yeniden başlangıç seviyesine düştü.

Amaç bilgisayar yapmak değil beyni anlamak

Çalışma kulağa bilim kurgu gibi gelse de araştırmacılar bunun laboratuvarda büyütülen dokularla bilgisayar üretme amacı taşımadığını vurguluyor. Deneyin asıl hedefi, sinir ağlarının nasıl uyarlanabildiğini ve öğrenme kapasitesinin hangi koşullarda değiştiğini anlamak. Bu bilgiler, ileride nörolojik hastalıkların beynin öğrenme ve uyum sağlama yeteneğini nasıl etkilediğini incelemek için kullanılabilir.

Araştırmacılar ayrıca bu alanın etik tartışmaları da beraberinde getirebileceğini belirtiyor. Özellikle insan beyni organoidleriyle yapılacak çalışmaların sınırlarının dikkatle çizilmesi gerektiği ifade ediliyor. Bu nedenle deney, “mini beyinler problem çözdü” gibi çarpıcı görünse de asıl olarak sinir dokusunun kısa süreli geri bildirimle nasıl yönlendirilebildiğini gösteren bir beyin araştırması olarak değerlendiriliyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
