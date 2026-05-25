12 Kişilik Köye Dünyanın En Uzun 3D Baskı Binasını Yaptılar

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.05.2026 - 22:03
İsviçre Alpleri’nde yalnızca 12 daimi sakini olan küçük bir köy, dünyanın en dikkat çekici mimari projelerinden birine ev sahipliği yapıyor. Mulegns köyünde inşa edilen Tor Alva, 30 metre yüksekliğiyle dünyanın en uzun 3D baskı binası olarak tanıtıldı. 'Beyaz Kule' anlamına gelen yapı, 3D baskı beton teknolojisiyle üretilen modüler kolonlardan oluşuyor.

12 kişilik köye 30 metrelik 3D baskı bina yaptılar

Tor Alva, İsviçre Alpleri’nin eteklerinde yer alan Mulegns köyünde yükseliyor. Oddity Central’da yer alan bilgilere göre köyde yalnızca 12 daimi sakin bulunuyor. Buna rağmen yerel yetkililer, yavaş yavaş canlılığını kaybeden bu küçük yerleşimi yeniden canlandırmak için dünyanın en uzun 3D baskı binasını burada inşa etmeye karar verdi.

30 metre yüksekliğindeki Tor Alva, 32 ayrı 3D baskı kolondan oluşan modüler bir tasarıma sahip. Yapının parçaları çimento ile yapıştırılmak yerine dev vidalar ve çelik kablolarla birbirine bağlandı. Bu yöntem sayesinde kulenin gerektiğinde sökülüp başka bir yere taşınabilecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor.

Çelik iskelet kullanılmadan üretildi

Tor Alva’yı ilginç kılan noktalardan biri de parçaların basımında klasik bir çelik iskelet kullanılmaması. Yapının geliştiricileri, 3D baskı betonun daha verimli, ince cidarlı ve malzeme tasarrufu sağlayan bileşenlerle kullanılabildiğini gösterdiklerini belirtiyor. Projede dijital üretim, yapısal mühendislik ve malzeme bilimi bir araya getiriliyor.

Tor Alva, Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü’nden mimarlar ve araştırmacılar tarafından geliştirildi. Amaç yalnızca bir kule yapmak değil, 3D baskının inşaat sektöründe daha sürdürülebilir ve yeniden kullanılabilir yapılar için nasıl kullanılabileceğini göstermekti.

En üst katı gösteriler için kullanılacak

Tor Alva, 20 Mayıs 2025’te yaklaşık 300 kişinin katıldığı bir etkinlikle tanıtıldı. Açılışta ziyaretçiler kulenin 3D baskı merdivenlerinden en üst kata kadar çıkabildi. Yapının en üst bölümü, kubbeli bir tiyatro alanı ve Alp manzarasını izleme noktası olarak tasarlandı.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
