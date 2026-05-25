12 Kişilik Köye Dünyanın En Uzun 3D Baskı Binasını Yaptılar

Tor Alva, İsviçre Alpleri’nin eteklerinde yer alan Mulegns köyünde yükseliyor. Oddity Central’da yer alan bilgilere göre köyde yalnızca 12 daimi sakin bulunuyor. Buna rağmen yerel yetkililer, yavaş yavaş canlılığını kaybeden bu küçük yerleşimi yeniden canlandırmak için dünyanın en uzun 3D baskı binasını burada inşa etmeye karar verdi.

30 metre yüksekliğindeki Tor Alva, 32 ayrı 3D baskı kolondan oluşan modüler bir tasarıma sahip. Yapının parçaları çimento ile yapıştırılmak yerine dev vidalar ve çelik kablolarla birbirine bağlandı. Bu yöntem sayesinde kulenin gerektiğinde sökülüp başka bir yere taşınabilecek şekilde tasarlandığı belirtiliyor.