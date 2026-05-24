Haberler
Yaşam
Köprü Yaptılar Ama Yolunu Yapmadılar: Tarlanın Ortasında Öylece Duruyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.05.2026 - 18:57
Letonya kırsalında görenleri şaşırtan terk edilmiş bir köprü var. İlk bakışta tamamlanmış gibi duran yapı, aslında iki ucunda da hiçbir yola bağlanmıyor. Abava Nehri’nin üzerinde yer alan köprü, bir dönem yeni bir demir yolu hattının parçası olarak planlanmıştı. Ancak savaşın başlamasıyla proje yarım kaldı ve köprü tek başına ayakta kaldı.

Tarlanın ortasında hiçbir yere gitmeyen köprü

Letonya’nın Irlavas pagasts bölgesinde yer alan 'Bridge to Nowhere', yani 'Hiçbir Yere Gitmeyen Köprü', Abava Nehri üzerinde duran terk edilmiş bir demir yolu köprüsü olarak biliniyor. Atlas Obscura’da yer alan bilgilere göre köprü, iki yanında yalnızca yeşil çayırlar bulunan ve hiçbir hatta bağlanmayan sıra dışı bir yapı olarak dikkat çekiyor.

Yaklaşık 55 metre uzunluğundaki beton köprü, dışarıdan bakıldığında sanki yarım kalmış bir yolun parçası gibi görünüyor. Ancak köprünün iki ucunda da ray, istasyon ya da aktif bir ulaşım bağlantısı bulunmuyor. Bu yüzden yapı, Letonya kırsalında karşısına çıkanların merakla durup baktığı tuhaf bir noktaya dönüşmüş durumda.

1940’ta demir yolu için yapıldı

Köprü, 1940 yılında yapıldı. Asıl plan, bu yapının Tukums-Kuldiga arasında inşa edilmesi düşünülen dar hatlı bir demir yolu hattının parçası olmasıydı. O dönem Letonya’da yeni ulaşım projeleri planlanıyor ve bu demir yolu hattı da gelişim hamlelerinden biri olarak görülüyordu.

Ancak II. Dünya Savaşı’nın başlamasıyla demir yolu hattı tamamlanamadı. Köprü inşa edilmişti ama raylar döşenemedi, bağlantılar kurulamadı ve proje yarım kaldı. Böylece aslında bir ulaşım hattının parçası olması planlanan yapı, hiçbir yere bağlanmayan yalnız bir köprüye dönüştü.

Bugün savaş döneminden kalan bir hatıra gibi duruyor

Atlas Obscura’ya göre terk edilmiş köprü bugün hala sağlam şekilde ayakta duruyor. Irlavas köyü yakınlarında, Sāti çevresindeki bu yapı, artık herhangi bir ulaşım amacı taşımıyor. Buna rağmen bölgenin en ilginç ve beklenmedik görüntülerinden biri olarak anılıyor.

Yolun, rayın ya da istasyonun olmadığı bir çayırın ortasında duran bu beton köprü, bu yüzden 'hiçbir yere gitmeyen' yapılar arasında en dikkat çeken örneklerden biri olarak anlatılıyor.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
