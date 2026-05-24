Köprü Yaptılar Ama Yolunu Yapmadılar: Tarlanın Ortasında Öylece Duruyor

Letonya’nın Irlavas pagasts bölgesinde yer alan 'Bridge to Nowhere', yani 'Hiçbir Yere Gitmeyen Köprü', Abava Nehri üzerinde duran terk edilmiş bir demir yolu köprüsü olarak biliniyor. Atlas Obscura’da yer alan bilgilere göre köprü, iki yanında yalnızca yeşil çayırlar bulunan ve hiçbir hatta bağlanmayan sıra dışı bir yapı olarak dikkat çekiyor.

Yaklaşık 55 metre uzunluğundaki beton köprü, dışarıdan bakıldığında sanki yarım kalmış bir yolun parçası gibi görünüyor. Ancak köprünün iki ucunda da ray, istasyon ya da aktif bir ulaşım bağlantısı bulunmuyor. Bu yüzden yapı, Letonya kırsalında karşısına çıkanların merakla durup baktığı tuhaf bir noktaya dönüşmüş durumda.