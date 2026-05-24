Parlak Renk Seçen Yandı! Evlerini İstedikleri Renge Boyayamıyorlar

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.05.2026 - 22:18
İsviçre’de evini istediği renge boyamak sanıldığı kadar kolay değil. Birçok yerleşim yerinde dış cephe renkleri belediyelerin estetik uyum kurallarına göre belirleniyor. Bu yüzden evlerde genellikle bej, gri ve benzeri nötr tonlar tercih ediliyor. Parlak kırmızı, mor ya da turuncu gibi dikkat çeken renkler bazı bölgelerde sorun yaratabiliyor.

İsviçre’de dış cephe rengi için onay gerekebiliyor

İsviçre’de birçok belediye, evlerin dış cephe renkleri konusunda belirli kurallar uyguluyor. The Local Switzerland’da yer alan bilgilere göre ülkede evler çoğunlukla bej, gri ve benzeri sade tonlarda görülüyor. Bunun arkasında hem kültürel bir uyum anlayışı hem de yerel düzenlemeler bulunuyor.

Yeni bir ev inşa edildiğinde ya da mevcut bir yapının dış cephesi değiştirileceğinde, rengin yerel otoriteler tarafından onaylanması gerekebiliyor. Amaç, binaların çevredeki yapılarla uyumlu görünmesini sağlamak. Bu nedenle çok parlak ve dikkat çekici renkler, bazı belediyeler tarafından uygun bulunmayabiliyor.

Parlak renkler mahalle dokusuna aykırı bulunabiliyor

İsviçre’de dış cephe renginde en çok dikkat edilen konulardan biri, binanın bulunduğu çevreyle görsel uyumu. Bazı bölgelerde belediyeler, evlerin aynı estetik çizgide kalmasını istiyor ve nötr renk paletlerini tercih ediyor. Özellikle tarihi yapıların bulunduğu alanlarda bu kurallar daha hassas uygulanabiliyor.

Benzer bir örnek, İsviçre’nin Upper Emmental bölgesinde de yaşandı. Bir evde yapılan parlak turuncu-kırmızı balkon korkuluğu, bölgeye yabancı ve rahatsız edici bulundu. Yetkililer, korkuluğun yeniden boyanmasına karar verdi ve mülk sahiplerine yargı masrafı da yüklendi.

İsviçre’de dış cephe renkleriyle ilgili kurallar, genellikle 'estetik madde' olarak açıklanan yerel düzenlemelere dayanıyor. Bu düzenlemeler, bir rengin mahalleye ya da tarihi dokuya uyup uymadığına karar verme yetkisini belediyelere bırakıyor. Bu yüzden bir ev sahibinin kişisel tercihi, her zaman çevre düzeni açısından uygun kabul edilmeyebiliyor.

Gökçe Cici
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
