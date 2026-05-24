Parlak Renk Seçen Yandı! Evlerini İstedikleri Renge Boyayamıyorlar

İsviçre’de birçok belediye, evlerin dış cephe renkleri konusunda belirli kurallar uyguluyor. The Local Switzerland’da yer alan bilgilere göre ülkede evler çoğunlukla bej, gri ve benzeri sade tonlarda görülüyor. Bunun arkasında hem kültürel bir uyum anlayışı hem de yerel düzenlemeler bulunuyor.

Yeni bir ev inşa edildiğinde ya da mevcut bir yapının dış cephesi değiştirileceğinde, rengin yerel otoriteler tarafından onaylanması gerekebiliyor. Amaç, binaların çevredeki yapılarla uyumlu görünmesini sağlamak. Bu nedenle çok parlak ve dikkat çekici renkler, bazı belediyeler tarafından uygun bulunmayabiliyor.