Biletler Tükenmişti: Travis Scott İstanbul Konserinde "Fanzone" Biletleri Satışa Çıkıyor

Mira Hanım - Onedio Üyesi
Dünyaca ünlü şarkıcı Travis Scott, ilk kez Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor. Hayranlarının büyük bir heyecanla beklediği konserde, satışa çıkan biletler kısa sürede tükendi. Etkinlik için açılan ön kayıt sistemine yaklaşık 45 bin kişinin başvurduğu öğrenilmişti.

Gelen yoğun talep sonrası Travis Scott cephesinden özel bir talep geldi. Ünlü ismin isteğiyle, biletlerin 20 bin TL'den başladığı 'fanzone' alanı oluşturuldu. Böylece hayranlara yeni giriş hakkı yaratıldı.

Travis Scott konserine büyük ilgi!

Dünyanın en büyük hip hop yıldızlarından biri olarak gösterilen Travis Scott, Türkiye'de konser vermeye hazırlanıyor. Konser haberi, ülkemizde büyük bir heyecan uyandırdı ve hayranlar konser bileti alabilmek için sıraya girdi.

31 Mayıs gecesi TemaCC organizasyonu ile Rixos Tersane İstanbul’daki Grand Factory’de gerçekleşecek “One Night Only in the Club with Travis Scott” etkinliği için açılan ön kayıt sistemine yaklaşık 45 bin kişi başvurdu!

Yoğun ilgiyi öğrenen Travis Scott, etkinlik alanında ek bir fan zone oluşturulmasını talep etti.

Mekân tarafı da mevcut kapasiteyi yeniden düzenleyerek bu talebe olumlu yanıt verdi. Böylece çok sınırlı sayıda yeni giriş hakkı yaratıldı. 

Fanzone kısmına girecek kişiler ise organizasyon ekibi tarafından, kayıt bırakan kişiler arasından seçilecek. Bilet fiyatlarının da 20 Bin TL olacağı açıklandı.

Ünlü ismin Türkiye ziyareti yalnızca bir parti değil, İstanbul gece hayatında yılın en çok konuşulacak buluşmalarından biri olacak.

