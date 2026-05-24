Çölün Ortasına Kayak Merkezi Kurdular: İçeride Sıcaklık Sıfırın Altına Düşüyor

Ski Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde, Mall of the Emirates alışveriş merkezi içinde yer alıyor. Çöl iklimiyle bilinen bir şehirde kayak merkezi kurulması ilk bakışta oldukça şaşırtıcı görünüyor. Ancak Dubai’nin büyük ölçekli mimari ve eğlence projelerine olan ilgisi, bu merkezi şehrin en dikkat çeken turistik noktalarından biri haline getiriyor.

Merkezde kayak pistleri, kar parkı ve farklı seviyelere uygun alanlar bulunuyor. Ziyaretçiler burada kayak yapabiliyor, snowboard deneyebiliyor ya da yalnızca karla kaplı alanda vakit geçirebiliyor. Dışarıda sıcak ve kuru bir hava varken içeride kış atmosferinin yaşanması, Ski Dubai’yi klasik kayak merkezlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri oluyor.