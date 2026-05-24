Haberler
Yaşam
Çölün Ortasına Kayak Merkezi Kurdular: İçeride Sıcaklık Sıfırın Altına Düşüyor

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
24.05.2026 - 20:47
Dubai denince akla çoğu zaman sıcak hava, çöl manzarası ve dev gökdelenler geliyor. Ancak şehrin en ilginç noktalarından biri, bu görüntünün tam tersini sunuyor. Mall of the Emirates içinde yer alan Ski Dubai, ziyaretçilere çöl ikliminin ortasında kayak yapma imkanı veriyor. Dışarıda sıcaklık yükselirken içeride yapay kar, kayak pistleri ve kış atmosferi bulunuyor.

Çölün ortasında kapalı kayak merkezi kurdular

Ski Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde, Mall of the Emirates alışveriş merkezi içinde yer alıyor. Çöl iklimiyle bilinen bir şehirde kayak merkezi kurulması ilk bakışta oldukça şaşırtıcı görünüyor. Ancak Dubai’nin büyük ölçekli mimari ve eğlence projelerine olan ilgisi, bu merkezi şehrin en dikkat çeken turistik noktalarından biri haline getiriyor.

Merkezde kayak pistleri, kar parkı ve farklı seviyelere uygun alanlar bulunuyor. Ziyaretçiler burada kayak yapabiliyor, snowboard deneyebiliyor ya da yalnızca karla kaplı alanda vakit geçirebiliyor. Dışarıda sıcak ve kuru bir hava varken içeride kış atmosferinin yaşanması, Ski Dubai’yi klasik kayak merkezlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri oluyor.

İçeride sıcaklık yıl boyunca sıfırın altında tutuluyor

Ski Dubai’nin en dikkat çekici tarafı, içerideki sıcaklığın yıl boyunca kış koşullarına uygun şekilde korunması. Merkezde sıcaklık genellikle sıfırın altında ya da sıfıra yakın seviyelerde tutuluyor. Böylece yapay karın erimemesi ve pistlerin kullanılabilir kalması sağlanıyor.

Kapalı alanın içinde farklı zorluk seviyelerine sahip kayak pistleri bulunuyor. Ayrıca kar parkı, kızak alanları ve kış temalı eğlence bölümleri de ziyaretçilere sunuluyor. Bu yapı sayesinde Dubai’de yaşayanlar ve turistler, çöl sıcaklarından yalnızca birkaç dakika içinde karlı bir ortama geçebiliyor.

Çölün ortasında kayak yapma fikri, ilk bakışta alışılmadık gelse de merkez yıllardır şehrin önemli turistik durakları arasında yer alıyor. Dışarıda yaz sıcakları yaşanırken içeride montla dolaşmak, karla oynamak ve kayak yapmak ziyaretçiler için oldukça farklı bir deneyim sunuyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
