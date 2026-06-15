15 – 21 Haziran 2026 Haftanın Kristali: Selenit

Adını Ay Tanrıçası Selene'den alan Selenit, binlerce yıldır ruhsal arınma, enerji temizliği ve sezgisel farkındalık taşı olarak kabul edilmektedir. Yumuşak beyaz ışığıyla adeta donmuş bir ay ışığını andıran bu kristal, bulunduğu ortamın enerjisini yükselttiğine inanılan en özel taşlardan biridir.

Kadim öğretilerde Selenit'in en önemli özelliklerinden biri negatif enerjileri dönüştürmesi ve yaşam alanında daha yüksek titreşimli bir atmosfer oluşturmasıdır. Bu nedenle meditasyon alanlarında, çalışma masalarında, yatak odalarında ve enerjisel çalışmaların yapıldığı mekanlarda sıklıkla tercih edilmektedir.

Peki neden bu hafta?

Çünkü 15–21 Haziran haftası zihinsel yenilenme ve ruhsal farkındalık açısından oldukça güçlü etkiler taşıyor. Yeni başlangıçlar yapmak isteyenler, hayatında yeni bir sayfa açmaya hazırlananlar ve enerjisini yükseltmek isteyenler için Selenit adeta gökyüzünün sunduğu özel bir destek taşı niteliğindedir.

Birçok kişi farkında olmadan çevresindeki insanların duygularını, streslerini ve enerjilerini üzerine çekebilir. Zamanla bu durum açıklanamayan yorgunluklara, motivasyon kaybına ve içsel sıkışmışlık hissine dönüşebilir. Selenit ise kişinin kendi enerjisiyle yeniden bağlantı kurmasına yardımcı olan sembolik bir arınma taşı olarak görülmektedir.

Ancak önemli bir gerçek vardır. Her kristal herkese aynı şekilde hitap etmez.

Tıpkı her insanın doğum haritasının farklı olması gibi, ihtiyaç duyduğu enerji desteği de farklıdır. Bazı kişiler için Selenit güçlü bir destek olurken, bazıları için farklı kristaller daha uyumlu olabilir.

İşte bu nedenle AstrodehA'da kristaller yalnızca estetik bir obje olarak değerlendirilmez. Doğum haritanızdaki element dengeleri, gezegensel etkiler ve enerjisel ihtiyaçlarınız dikkate alınarak size uygun taşlar belirlenir. Çünkü doğru taş, doğru kişiyle buluştuğunda gerçek potansiyelini ortaya çıkarır.

Belki de son zamanlarda yaşadığınız yorgunluk, zihinsel karmaşa veya motivasyon eksikliği yalnızca fiziksel değildir. Belki de enerjinizin temizlenmeye ihtiyacı vardır. Belki de evinizin, çalışma alanınızın veya yaşam frekansınızın biraz daha ışığa ihtiyacı vardır.

Bu hafta Selenit size önemli bir gerçeği hatırlatıyor: Aradığınız huzur dışarıda değil, içinizdedir. Ancak bazen onu yeniden hatırlamak için doğru frekansa ihtiyaç duyarsınız.

AstrodehA'nın özenle seçilmiş doğal taş koleksiyonunu keşfedin, size uygun kristali öğrenin ve yaşam alanınıza Ay'ın saf ışığını taşıyın.

Çünkü bazı kristaller sadece taş değildir. Onlar bir niyetin, bir dönüşümün ve yeni bir başlangıcın sembolüdür.

AstrodehA'yı takip edin. Kristallerin gizemli dünyasını keşfedin. Kendi enerjinizle yeniden tanışın.

Ve unutmayın...

Bazı taşlar sadece süs değildir.

Bazı frekanslar sadece hissedilmez.

Bazı dönüşümler ise insanın hayatına tesadüf gibi değil, kader gibi girer.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

AstrodehA