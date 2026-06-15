Dev Banka "O Gün Bugün" Diyerek Altında Hedef Fiyatı Verdi!
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Küresel piyasalarda gözler, son dönemde jeopolitik gerilimlerin gölgesinde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarına çevrildi. İngiltere merkezli finans devlerinden Barclays, emtia piyasalarında taşları yerinden oynatacak yeni bir araştırma notu yayımladı. Banka, Ortadoğu'da tırmanan gerilime rağmen son süreçte yaklaşık yüzde 25 oranında değer kaybeden kıymetli metal için toparlanma ihtimalinin her geçen gün kuvvetlendiğine dikkat çekti.
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Altın fiyatları neden istenilen performansı göstermedi?
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Dev banka "O gün bugün' diyerek hedef fiyatı verdi!
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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