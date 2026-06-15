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Ekonomi
Dev Banka "O Gün Bugün" Diyerek Altında Hedef Fiyatı Verdi!

Dev Banka "O Gün Bugün" Diyerek Altında Hedef Fiyatı Verdi!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
15.06.2026 - 17:08
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Küresel piyasalarda gözler, son dönemde jeopolitik gerilimlerin gölgesinde dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatlarına çevrildi. İngiltere merkezli finans devlerinden Barclays, emtia piyasalarında taşları yerinden oynatacak yeni bir araştırma notu yayımladı. Banka, Ortadoğu'da tırmanan gerilime rağmen son süreçte yaklaşık yüzde 25 oranında değer kaybeden kıymetli metal için toparlanma ihtimalinin her geçen gün kuvvetlendiğine dikkat çekti.

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Altın fiyatları neden istenilen performansı göstermedi?

Altın fiyatları neden istenilen performansı göstermedi?

Barclays analistleri, piyasada yaşanan son sert düzeltme hareketinin ardından altındaki yukarı yönlü hareket alanının kayda değer ölçüde genişlediğini ifade ediyor. Mevcut fiyatlama seviyelerinin, bankanın kendi içsel modellerine göre hesapladığı ons başına 4 bin 150 dolarlık 'adil değer' sınırına oldukça yaklaştığı belirtilirken, bu durumun yeni bir alım fırsatı doğurabileceği sinyali veriliyor.

Yayımlanan araştırma notunda, küresel ölçekteki yoğun risk algısına rağmen altının ezber açan bir güvenli liman performansı sergileyememesinin arkasındaki temel nedenler masaya yatırıldı. Analistler, bu süreçte birkaç majör faktörün bir araya gelerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu vurguluyor. Dolar endeksinin küresel para birimleri karşısındaki güçlü duruşu, küresel hisse senedi piyasalarında risk iştahının canlı kalması ve vadeli işlem piyasalarındaki yoğun pozisyonlanmalar, değer kaybını tetikleyen başlıca unsurlar olarak sıralandı.

Rapora göre, fiyatları baskılayan bu etkenlerin hiçbiri kalıcı nitelik taşımıyor ve daha çok kısa vadeli piyasa dinamiklerinin getirdiği geçici dalgalanmalardan kaynaklanıyor.

Dev banka "O gün bugün' diyerek hedef fiyatı verdi!

Dev banka "O gün bugün' diyerek hedef fiyatı verdi!

İngiliz bankası, orta vadeli projeksiyonlarında herhangi bir aşağı yönlü revizyona gitmeyerek kararlı duruşunu korudu. Bankanın 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin altın fiyat tahminleri, sırasıyla ons başına 4.791 dolar ve 4.900 dolar seviyelerinde sabit bırakıldı. Enerji fiyatlarındaki oynaklık ve tedarik zinciri kaynaklı enflasyonist baskıların, orta vadede değerli metali destekleyen en büyük katalizörler olacağı öngörülüyor.

Ocak ayındaki zirve seviyelerden haziran ayındaki dip seviyelere kadar yaşanan yaklaşık yüzde 26'lık geri çekilmede reel faizlerdeki normalleşme adımları ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim takvimine dair beklentilerin zayıflaması etkili olmuştu. Buna karşın raporda, doların yeniden gevşeme eğilimine girmesi ve merkez bankalarının fiziki alımlara devam etmesi halinde altının tahtını yeniden geri alacağı aktarıldı. Analistler analizi, 'Son dönemdeki dalgalanmalara rağmen altının primli işlem görmesi gereken bir dönem varsa, o da bugündür' ifadeleriyle noktaladı.

(İçerikte yer alan ifadeler yatırım tavsiyesi değildir.)

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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