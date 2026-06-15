Dev Banka "O Gün Bugün" Diyerek Altında Hedef Fiyatı Verdi!

Barclays analistleri, piyasada yaşanan son sert düzeltme hareketinin ardından altındaki yukarı yönlü hareket alanının kayda değer ölçüde genişlediğini ifade ediyor. Mevcut fiyatlama seviyelerinin, bankanın kendi içsel modellerine göre hesapladığı ons başına 4 bin 150 dolarlık 'adil değer' sınırına oldukça yaklaştığı belirtilirken, bu durumun yeni bir alım fırsatı doğurabileceği sinyali veriliyor.

Yayımlanan araştırma notunda, küresel ölçekteki yoğun risk algısına rağmen altının ezber açan bir güvenli liman performansı sergileyememesinin arkasındaki temel nedenler masaya yatırıldı. Analistler, bu süreçte birkaç majör faktörün bir araya gelerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturduğunu vurguluyor. Dolar endeksinin küresel para birimleri karşısındaki güçlü duruşu, küresel hisse senedi piyasalarında risk iştahının canlı kalması ve vadeli işlem piyasalarındaki yoğun pozisyonlanmalar, değer kaybını tetikleyen başlıca unsurlar olarak sıralandı.

Rapora göre, fiyatları baskılayan bu etkenlerin hiçbiri kalıcı nitelik taşımıyor ve daha çok kısa vadeli piyasa dinamiklerinin getirdiği geçici dalgalanmalardan kaynaklanıyor.