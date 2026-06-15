Bilinçaltına Göre Hangi Travman Seni Tetikliyor?

Geçmişte yaşanan bazı olaylar unutulmuş gibi görünse de bilinçaltı onları sessizce saklamaya devam eder. Günlük hayatta verdiğin tepkiler, seçtiğin renkler, hissettiğin duygular ve kaçındığın durumlar aslında eski yaralarının izlerini taşıyor olabilir. Bu test bilimsel bir teşhis değildir, tamamen eğlence ve kişisel farkındalık amacıyla hazırlanmıştır. Soruları içinden geldiği gibi cevapla, bakalım bilinçaltında en çok hangi travmanın izi kalmış!