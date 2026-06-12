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Bu A1 Seviyesindeki Fransızca Testinde 10/10 Yapmak Çok Kolay!

Bu A1 Seviyesindeki Fransızca Testinde 10/10 Yapmak Çok Kolay!

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
12.06.2026 - 13:45
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Fransızca öğrenmeye yeni başladıysan kendini denemenin tam zamanı! Temel selamlaşmalardan renk isimlerine, sayılardan günlük ifadelere kadar A1 seviyesindeki bilgilerini ölçebileceğin bu testte bakalım kaç doğru yapabileceksin? Belki de düşündüğünden çok daha iyi bir seviyedesin!

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İnci Döşer
İnci Döşer
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