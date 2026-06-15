Gömlek ve Parfümü Unutun: Babalar Günü’nde Fark Yaratacak En Popüler Hediye Önerileri!

Her Babalar Günü öncesinde yaşanan o klasik hediye çıkmazı yine geldi çattı. Parfüm kokusu bir süre sonra uçar gider, gardıroba eklenecek o 15. gömlek ise büyük ihtimalle sırasını beklerken unutulur. Bu yıl ezber bozup babanıza hem günlük hayatında gerçekten kullanabileceği hem de hobilerine hitap eden kalıcı bir sürpriz yapmak isterseniz, teknolojiden outdoor ürünlerine kadar öne çıkan en popüler alternatifleri bir araya getirdik.

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