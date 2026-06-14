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Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

etiket Haftanın En Popülerleri: Herkesin Sepetine Eklediği Haftanın En Çok Satan Ürünleri

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
14.06.2026 - 13:32
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Kozmetikten teknolojiye, ev düzeninden yazlık gardırop eksiklerine kadar herkesin birbirine tavsiye ettiği ve listeleri altüst eden en popüler ürünleri bir araya getirdik. Büyük markalarda karşımıza çıkan net sepet avantajları, mutfak ve bakım stoklarında liderliği çeken o meşhur 2.si 1 TL kampanyaları ve size özel ekstra indirim kodları tek bir listede sizi bekliyor!

Bu içerik 14.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Buratti polo yaka erkek tişörtleri sepet aşamasında 343 TL ve bize özel ONEDIO20 koduyla ekstra %20 indirimli!

Buratti polo yaka erkek tişörtleri sepet aşamasında 343 TL ve bize özel ONEDIO20 koduyla ekstra %20 indirimli!

Yaz aylarında hem ofis şıklığında hem de günlük kombinlerde jilet gibi bir duruş vadeden bu konforlu tişörtler, kat kat uygulanan bu sepet avantajı nedeniyle bu hafta gardırobunu yenilemek isteyenlerin ilk tercihi oldu.

Buratti Polo Yaka Erkek Tshirt

New Balance 408 unisex spor ayakkabı sepette uygulayacağınız Onedio45 koduyla sadece 3.449,25 TL!

New Balance 408 unisex spor ayakkabı sepette uygulayacağınız Onedio45 koduyla sadece 3.449,25 TL!

Retro estetiği ve gün boyu ayağı bulutların üzerinde hissettiren yastıklama konforunu bir arada sunan bu ikonik sneaker modeli, bize özel kodun yarattığı dev fiyat düşüşüyle bu hafta en çok sipariş verilen ayakkabı seçildi.

New Balance 408 Unisex Spor Ayakkabı

Ray Ban unisex güneş gözlüğü %50 dev indirim fırsatına ek onedio10 koduyla listede!

Ray Ban unisex güneş gözlüğü %50 dev indirim fırsatına ek onedio10 koduyla listede!

Her yüz tipine mükemmel uyum sağlayan asil çerçevesi ve gözleri güneşin zararlı ışınlarından koruyan yüksek kaliteli cam yapısıyla öne çıkan bu ikonik model, sepet aşamasındaki ekstra %10 indirim kuponuyla bu haftanın en popüler aksesuar yatırımı.

Ray Ban Güneş Gözlüğü

Yaz seyahatlerinin ve aile tatillerinin vazgeçilmezi olan Anthony Jackson 3'lü valiz seti avantajlı fiyatıyla!

Yaz seyahatlerinin ve aile tatillerinin vazgeçilmezi olan Anthony Jackson 3'lü valiz seti avantajlı fiyatıyla!

Siyah renkli tasarımı, ultra hafif yapısı ve darbelere karşı maksimum dayanıklılık sunan kaliteli ABS dokusuyla öne çıkan bu 3'lü büyük, orta ve kabin boy valiz seti, tek seferde tüm seyahat ihtiyaçlarını bütçe dostu fiyata çözüyor.

Anthony Jackson Ultra Hafif ABS Valiz TRION Siyah 3lü Set

Aydınlatma ve serinleme konforunu bir arada sunan ışıklı sessiz tavan vantilatörü!

Aydınlatma ve serinleme konforunu bir arada sunan ışıklı sessiz tavan vantilatörü!

Ayarlanabilir renk sıcaklığı, kısılabilir fan lambası özelliği, kademeli hız seçenekleri ve zamanlayıcı desteğiyle öne çıkan bu teknolojik lamba vantilatör, odasının havasını yer kaplamadan ferahlatmak isteyenlerin bu hafta ilk tercihi oldu.

GüncelÇarşı E27 LED Işıklı Sessiz Tavan Vantilatörü

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Camper Runner Four erkek spor ayakkabı markanın zamansız kalitesi ve üstün konforuyla listesinde!

Camper Runner Four erkek spor ayakkabı markanın zamansız kalitesi ve üstün konforuyla listesinde!

Ayak anatomisini tamamen destekleyen o meşhur taban yapısı ve jilet gibi duran kaliteli deri tasarımıyla öne çıkan bu şık erkek sneaker modeli, uzun vadeli bütçe dostu bir yatırım yapmak isteyenlerin bu hafta sepetine eklediği ilk ürün.

Camper Runner Four Erkek Spor Ayakkabı

Araç içindeki tüm tozu ve dağınıklığı tek hamlede yok eden kablosuz şarjlı profesyonel mini araç süpürgesi!

Araç içindeki tüm tozu ve dağınıklığı tek hamlede yok eden kablosuz şarjlı profesyonel mini araç süpürgesi!

3 kademeli çalışma modu, 2in1 fonksiyonel başlık aparatları ve ultra yüksek çekim gücüyle araba içinden evdeki en dar köşelere kadar her yeri pürüzsüz temizleyen bu kompakt cihaz, pratik temizlik çözümleri arayanların radarında.

Enshall Technology Kablosuz Şarjlı 3 Kademeli Ultra Çekim Güçlü Mini Araç Süpürgesi

Masa başında serinlemek isteyenlerin favorisi olan Robeve 4 kademeli şarjlı masaüstü vantilatör sadece!

Masa başında serinlemek isteyenlerin favorisi olan Robeve 4 kademeli şarjlı masaüstü vantilatör sadece!

USB Type-C girişi, ultra sessiz çalışması, uzun batarya ömrü ve 90 derece ayarlanabilir başlık açısıyla öne çıkan bu A+++ enerji sınıfı taşınabilir mini fan, evde ve ofiste çalışırken konforunu artırmak isteyenlerin bu hafta en çok sipariş verdiği ürün.

ROBEVE YK Şarjlı Masaüstü Vantilatör USB Type C

Yaz seyahatlerinin ve tatil bavullarının olmazsa olmazı Siveno bitkisel sivrisinek ve kene kovucu sprey losyon!

Yaz seyahatlerinin ve tatil bavullarının olmazsa olmazı Siveno bitkisel sivrisinek ve kene kovucu sprey losyon!

%100 doğal ve bitkisel içeriği sayesinde tüm vücutta güvenle kullanılabilen, ailenizi ve sizi sinek ısırıklarından koruyan bu 50 ml'lik pratik seyahat boy sprey, bu haftanın en çok satan acil durum koruma ürünü olmaya devam ediyor.

Siveno Sivrisinek ve Kene Kovucu Sprey Losyon 50 ml

Mutfak alışverişlerinde bu haftanın en çok satan lezzeti olan Kahve Dünyası Lavi sütlü dolgulu çikolata!

Mutfak alışverişlerinde bu haftanın en çok satan lezzeti olan Kahve Dünyası Lavi sütlü dolgulu çikolata!

Yumuşacık sütlü çikolatası ve içindeki yoğun fıstık dolgusuyla bilinen bu 300 gramlık dev paket, sepet aşamasındaki beklenen 2. ürün 1 TL avantajıyla bu hafta mutfak stokları için tam anlamıyla kapış kapış giden bir stok lezzeti sundu.

Kahve Dünyası Lavi Sütlü Dolgulu Çikolata 300 g

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Yaz aylarında buzdolabı içinde soğuk içecek servisini en pratik hale getiren musluklu ve ayaklı seyyar sebil!

Yaz aylarında buzdolabı içinde soğuk içecek servisini en pratik hale getiren musluklu ve ayaklı seyyar sebil!

Buzdolabı raf ölçülerine mükemmel uyum sağlayan tasarımıyla su, limonata ve soğuk çayları her an buz gibi hazır tutan bu fonksiyonel seyyar sebil, sıcak günlerde mutfakta hayatı kolaylaştırmak isteyenlerin bu hafta sepetinde yerini aldı.

Foly Life Musluklu ve Ayaklı Buzdolabı İçi Seyyar Su ve Limonata Sebili

Harlem uzaktan kumandalı tavan tipi vantilatör yaz sıcaklarında sessiz ve etkili bir serinlik arayanlara özel!

Harlem uzaktan kumandalı tavan tipi vantilatör yaz sıcaklarında sessiz ve etkili bir serinlik arayanlara özel!

984,90 TL olan önceki fiyatından net bir düşüşle 754 TL'ye gerileyen; beş adet fan kanadı, ışıklı tasarımı ve uzaktan kumanda konforuyla öne çıkan bu pratik tavan vantilatörü, odanın havasını gürültü yapmadan ferahlatarak konforunu artırmak isteyenleri bekliyor.

Harlem Sessiz Çalışma 5 Fan Kanatlı Işıklı Uzaktan Kumandalı Tavan Tipi Vantilatör

Yaz aylarında güneş korumasını ve cilt bakımını zirveye taşıyan So Fly markalı ürünlerde kaçırılmayacak 2.si 1 TL kampanyası!

Yaz aylarında güneş korumasını ve cilt bakımını zirveye taşıyan So Fly markalı ürünlerde kaçırılmayacak 2.si 1 TL kampanyası!

Mineral güneş kremi, volcanic clay maske ve parlatıcı güneş kremi çeşitlerinde geçerli olan sepet aşamasındaki bir alana ikincisi 1 TL avantajı, yaz rutinlerine etkili bir doping katmak ve stok yapmak isteyenlerin sepetinde.

So Fly Air Fit Sun Stick Spf50 Mineral Güneş Kremi ve Bakım Ürünleri

Altınyıldız Classics erkek 4lü basic tişört paketi markanın en baba kampanyası ve sepetteki ek kuponlarla sepetinizde!

Altınyıldız Classics erkek 4lü basic tişört paketi markanın en baba kampanyası ve sepetteki ek kuponlarla sepetinizde!

Beyaz, siyah, lacivert ve haki renklerini tek pakette sunan %100 pamuklu slim fit dar kesim bu zamansız tişört seti, 2 adet alımda sepet aşamasında uygulanan net %10 indirim fırsatıyla bu hafta erkek giyiminin en çok satan lideri oldu.

Altınyıldız Classics 4lü Basic Tişört Paketi

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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