Ferrari'nin Yeni Elektrikli Otomobili Luce Yatırımcıyı Memnun Etmedi

Bull Theory isimli hesabın aktardığına göre Ferrari ilk elektrikli aracını tanıtmasının ardından bugün %-7,57 düşüş gösterdi.

Araç, olağanüstü hızlanma rakamlarına sahip olsa da, yatırımcılar geleneksel alıcıların sessiz ve ağır bir elektrikli araç isteyip istemediğinden son derece şüpheli.

Ayrıca 2030 gelir projeksiyonu, analistlerin beklentisinin yaklaşık €800 milyon altında, €9 milyar olarak açıklandı.

Hisse, Şubat 2025 zirvesinin %41 altında; bu da Ferrari'nin halka açık şirket olarak tarihindeki en kötü dönemlerden biri.

Ferrari'nin tüm marka algısı içten yanmalı motorlar üzerine kurulu. Yatırımcılar, müşterilerinin ne kadar pahalı olursa olsun sessiz bir elektrikli araç isteyeceğine ikna olmadı.