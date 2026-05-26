Ferrari'nin Yeni Elektrikli Otomobili Luce Yatırımcıyı Memnun Etmedi

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.05.2026 - 17:21
Dünyadaki elektrikli araç furyasına en son katılan İtalyan lüks otomobil devi Ferrari oldu. Ferrari büyük umutlar beslediği 550 bin euroluk elektrikli aracı Luce'yi tanıttı. Pek çok otomobil tutkunu tasarımı ve elektrikli bir Ferrari fikrini beğenmezken bu memnuniyetsizlik firmanın borsa değerine de yansıdı. Şirketin hisse senetleri bir günde yaklaşık %7 düşüş gösterdi.

Araç Nissan'ın ekonomik modeli LEAF'e benzetildi.

Apple tasarımcılarının imzasını taşıyan 1035 beygirlik araç 530 kilometrelik menziliyle teknik konularda tatmin etse de tasarım konusunda bekleneni vermedi.

Hatta Ferrari’nin eski başkanı Luca di Montezemolo da bu araca tepkisini şöyle dile getirdi:

'Düşündüğümü söylersem Ferrari'ye zarar vermiş olurum. Bir efsanenin yok edilmesi riski var. Çok ama çok üzgünüm. Umarım en azından o arabadan şahlanan at logosunu kaldırırlar. Bu Çinlilerin bile kopyalamayacağı bir araba. Kopyalamaya tenezzül etmezler.'

Sosyal medyada elektrikli bir Ferrari fikri ironik tepkilere neden oldu.

Medya ve otomobil uzmanlarının eleştirilerinin yanında şirkete bir şok da piyasadan geldi.

Bull Theory isimli hesabın aktardığına göre Ferrari ilk elektrikli aracını tanıtmasının ardından bugün %-7,57 düşüş gösterdi.

Araç, olağanüstü hızlanma rakamlarına sahip olsa da, yatırımcılar geleneksel alıcıların sessiz ve ağır bir elektrikli araç isteyip istemediğinden son derece şüpheli.

Ayrıca 2030 gelir projeksiyonu, analistlerin beklentisinin yaklaşık €800 milyon altında, €9 milyar olarak açıklandı.

Hisse, Şubat 2025 zirvesinin %41 altında; bu da Ferrari'nin halka açık şirket olarak tarihindeki en kötü dönemlerden biri.

Ferrari'nin tüm marka algısı içten yanmalı motorlar üzerine kurulu. Yatırımcılar, müşterilerinin ne kadar pahalı olursa olsun sessiz bir elektrikli araç isteyeceğine ikna olmadı.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
