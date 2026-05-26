Otomotivde Tarihi Dönüm Noktası: Ferrari İlk 5 Koltuklu ve Elektrikli Modelini Tanıttı, Fiyatı Dudak Uçuklattı

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
26.05.2026 - 11:53
İtalyan lüks otomobil devi Ferrari, tarihinin ilk tamamen elektrikli ve 5 koltuklu modeli 'Luce'yi tüm dünyaya duyurdu. Apple'ın efsanevi tasarımcılarının imzasını taşıyan, 1035 beygirlik bu yeni nesil süper araç, hem dudak uçuklatan fiyatı hem de 530 kilometrelik menziliyle ezber bozmaya geliyor.

Spor otomobil dünyasının ikonik markası Ferrari, otomotiv sektöründeki büyük elektrik dönüşümüne muhteşem bir giriş yaptı.

Şirket, uzun süredir merakla beklenen ilk tam elektrikli otomobili 'Luce'yi resmi olarak tanıttı. İtalyancada 'ışık' anlamına gelen bu özel araç, sadece çevreci motoruyla değil, markanın alışılmış kalıplarını yıkan tasarımı, lüks detayları ve teknik kapasitesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Maranello fabrikasında hummalı bir çalışmanın ürünü olan Luce, tam 5 yıllık titiz bir tasarım ve mühendislik sürecinin ardından yollara çıkmaya hazır hale getirildi. Aracın en çok konuşulan yönlerinden biri, tasarım kadrosunda Apple’ın eski efsanevi baş tasarımcısı Jony Ive ile dünyaca ünlü tasarımcı Marc Newson’ın yer alması oldu. Bu dev iş birliği, lüks otomobil çizgisini adeta yürüyen bir teknoloji sanatına dönüştürdü. Ayrıca Luce, Ferrari tarihinin ilk 5 koltuklu otomobili olma unvanını da eline geçirdi. Geniş aileler ve konforlu seyahatler için benzersiz bir alternatif sunan aracın bagaj hacmi ise tam 600 litre olarak açıklandı.

Performans konusunda hiçbir ödünden kaçınmayan İtalyan üretici, elektrikli motora geçilmesine rağmen markanın genlerinde olan geleneksel sürüş keyfini korumayı başardı.

Araçta, elektrikli sistemin doğası gereği oluşan sessizliği bozmak ve sürüş hissini artırmak adına, motorun doğal titreşim seslerini yapay olarak yükselten özel bir teknolojiye yer verildi. Böylece sürücüler o tanıdık Ferrari ruhunu hissetmeye devam edecek. Her tekerleğinde ayrı bir motor bulunan toplam dört elektrikli motora sahip olan bu canavar, tam 1035 beygir güç üretiyor. Maksimum 310 kilometre hıza ulaşabilen 2.2 ton ağırlığındaki bu dev araç, yüksek ağırlığına rağmen son derece kıvrak, dengeli ve çevik bir sürüş deneyimi vadediyor. Tek bir şarjla 530 kilometre yol kat edebilen araç, menzil endişesini de tamamen ortadan kaldırıyor.

Teknolojinin zirve yaptığı iç mekanda da yine Jony Ive’ın minimalist ve işlevsel dokunuşları net bir şekilde hissediliyor. Ön konsolda tablet formunda büyük bir dijital ekran ile OLED gösterge paneli kusursuz bir uyumla bir araya getiriliyor. Tamamen dijitalleşen dünyada kullanım kolaylığı sağlamak adına araçta fiziksel düğmelerden vazgeçilmemiş olması dikkat çekiyor. Arka koltuktaki yolcuların konforu için de orta konsolun hemen arkasına benzer özelliklerde bir başka multimedya ekranı daha konumlandırılmış durumda. Sürücünün hakimiyetini maksimuma çıkarmak amacıyla direksiyon simidi üzerinde de fiziksel butonlar yer alıyor. Direksiyonun hemen iki yanında bulunan büyük kontrol kolları ise enerjinin geri kazanımını ve aracın anlık maksimum tork çıkışını parmak uçlarıyla yönetmeye olanak tanıyor.

Bu üst düzey lüksü ve yüksek teknolojiyi barındıran elektrikli performans modeline sahip olmanın bedeli ise oldukça yüksek. Ferrari, Luce modelinin başlangıç fiyatını yaklaşık 550 bin Euro olarak belirledi. Bu rakam, güncel piyasa koşulları doğrultusunda Türk lirası bazında hesaplandığında yaklaşık 29 milyon 375 bin liraya denk geliyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
