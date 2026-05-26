Otomotivde Tarihi Dönüm Noktası: Ferrari İlk 5 Koltuklu ve Elektrikli Modelini Tanıttı, Fiyatı Dudak Uçuklattı

Araçta, elektrikli sistemin doğası gereği oluşan sessizliği bozmak ve sürüş hissini artırmak adına, motorun doğal titreşim seslerini yapay olarak yükselten özel bir teknolojiye yer verildi. Böylece sürücüler o tanıdık Ferrari ruhunu hissetmeye devam edecek. Her tekerleğinde ayrı bir motor bulunan toplam dört elektrikli motora sahip olan bu canavar, tam 1035 beygir güç üretiyor. Maksimum 310 kilometre hıza ulaşabilen 2.2 ton ağırlığındaki bu dev araç, yüksek ağırlığına rağmen son derece kıvrak, dengeli ve çevik bir sürüş deneyimi vadediyor. Tek bir şarjla 530 kilometre yol kat edebilen araç, menzil endişesini de tamamen ortadan kaldırıyor.

Teknolojinin zirve yaptığı iç mekanda da yine Jony Ive’ın minimalist ve işlevsel dokunuşları net bir şekilde hissediliyor. Ön konsolda tablet formunda büyük bir dijital ekran ile OLED gösterge paneli kusursuz bir uyumla bir araya getiriliyor. Tamamen dijitalleşen dünyada kullanım kolaylığı sağlamak adına araçta fiziksel düğmelerden vazgeçilmemiş olması dikkat çekiyor. Arka koltuktaki yolcuların konforu için de orta konsolun hemen arkasına benzer özelliklerde bir başka multimedya ekranı daha konumlandırılmış durumda. Sürücünün hakimiyetini maksimuma çıkarmak amacıyla direksiyon simidi üzerinde de fiziksel butonlar yer alıyor. Direksiyonun hemen iki yanında bulunan büyük kontrol kolları ise enerjinin geri kazanımını ve aracın anlık maksimum tork çıkışını parmak uçlarıyla yönetmeye olanak tanıyor.

Bu üst düzey lüksü ve yüksek teknolojiyi barındıran elektrikli performans modeline sahip olmanın bedeli ise oldukça yüksek. Ferrari, Luce modelinin başlangıç fiyatını yaklaşık 550 bin Euro olarak belirledi. Bu rakam, güncel piyasa koşulları doğrultusunda Türk lirası bazında hesaplandığında yaklaşık 29 milyon 375 bin liraya denk geliyor.