Bayramda Akrabalara Satılacak Birbirinden İlginç Bilgiler

Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
26.05.2026 - 17:32
Yine bir bayram geldi çattı. Çoğu evde ise benzer ortamlar yaşanacak: Bayramlaşılacak, tatlılar yenilecek, şekerler alınacak. Ardından derin bir sessizlik anı olacak. Muhtemelen ya birileri yine okulunuzu/işinizi soracak ya da konu dönüp dolaşacak 'havalar da bir türlü ısınmadı'ya gelecek. 

Sizi bu dertten kurtarmaya geldik!

Akrabaların 'Nereden biliyorsun bunları?' diye soracağı, sizi bayramın en karizmatik kişisi yapacak bilgilerimiz var. 

Ketçap, bir zamanlar ilaç olarak satılıyordu.

Evet, bildiğiniz ketçap!

Bugün fastfood sofralarının olmazsa olmaz soslarının başrolü ketçap, bir zamanlar ilaç olarak satılıyordu. 1830’lu yıllarda Amerikalı doktor Dr. John Cook Bennett, ketçabı yalnızca bir sos olarak görmenin ötesine geçti. Bennett, ketçabı sindirim sorunları, ishal ve hatta sarılık gibi hastalıkları tedavi eden bir ilaç olarak tanıttı.

Ketçap üretiminde kullanılan domatesin faydalarını överek, “domates hapları” adını verdiği bu ürünü adeta bir şifa kaynağı olarak pazarladı.

Rusya'nın yüzölçümü, Plüton'dan daha büyüktür.

Yüzölçümü 17 milyon kilometrekare olan Rusya, Güneş Sistemi'nin cüce gezegenlerinden biri olan Plüton’un 16,6 milyon kilometrekarelik yüzey alanını geride bırakıyor.

Eğer kutup ayısı ciğeri yerseniz ölürsünüz.

Tam da Kurban Bayramı'nda satmalık bilgi! Ortama 'neyse ki bu bayramda Kutup ayısı kesmedik. Ciğerini yesek ölürdük' diye giriş yapabilirsiniz.

Kutup ayısı karaciğeri aşırı derecede A vitamini içerir ve bunun da insan vücudu için bir üst limiti vardır. İnsan vücudu 10,000 IU'dan fazlasını kaldıramaz, bir kutup ayısı karaciğeri ise gram başına 24,000 ile 35,000 IU sahibidir.

Karasinekler, fa notasından vızıldarlar.

Bu ilginç bilgi, sineklerin kanat çırpma hızlarıyla ilgilidir. Sineklerin çıkardığı vızıltı sesi tesadüfi değildir; kanatlarını saniyede kaç kez çırptıklarına bağlı olarak belirli bir frekansta ses dalgası çıkarırlar.

Parmak izinde olduğu gibi, her insanın dil izi de birbirinden farklıdır.

Tıpkı parmak izinde olduğu gibi, her insanın dil izi (şekli ve üzerindeki kabarcıkların dizilimi) de tamamen kendine özgüdür. 

Aman durun, ortamda herkesin dilini incelemeye kalkmayın şimdi :)

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
