İstiklal Marşı'nın Arapça Okunmasına Soruşturma Başlatıldı

İstiklal Marşı'nın Arapça Okunmasına Soruşturma Başlatıldı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.03.2026 - 16:44

Karaman Valiliği, 12 Mart'ta İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında düzenlenen programda İstiklal Marşı'nın Arapça okunmasına ilişkin soruşturma başlattı.

İstiklal Marşı'nın Arapça okunmasına soruşturma.

İstiklal Marşı'nın Arapça okunmasına soruşturma.
Karaman’da 12 Mart günü düzenlenen anma programında İstiklal Marşı Arapça okutuldu. Söz konusu görüntüler sosyal medyada yayıldı, tepkiler art arda geldi. Tepkilerin ardından Karaman Valiliği, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Valiliğin, X (Twitter) hesabından yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:

'12 Mart İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında gerçekleştirilen programda, açılışta iki kıtası marş olarak Türkçe okunan ancak sonrasında program içeriğinde yer alan İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasının Arapça, sonraki sekiz kıtasının Türkçe olarak okunmasına ilişkin görüntüler kamuoyuna yansımıştır. Söz konusu programla ilgili olarak, kamuoyunda tepki alan hususların tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla, programı hazırlayan okul yöneticileri ve sorumlular hakkında Valiliğimizce gerekli soruşturma başlatılmıştır.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
