İran Savaşta İlk Kez "Siccil" Füzesini Kullandı: Siccil Füzesinin Özellikleri Neler?

İran Savaşta İlk Kez "Siccil" Füzesini Kullandı: Siccil Füzesinin Özellikleri Neler?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.03.2026 - 13:45

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaş 17. gününe girerken, İran’ın İsrail ve Körfez ülkelerine yönelik füze saldırıları da hız kesmeden devam ediyor. İran, ismini Kur’an-ı Kerim'deki Fil Suresi'nden alan “Siccil” füzelerini de ilk kez kullandı. Katı yakıt teknolojisi ile çalışan “Siccil” 2 bin 500 kilometre menzile sahip ve bin 500 kilograma kadar patlayıcı taşıma kapasitesine sahip. Bölgesel analistler, “Siccil” füzelerinin hava savunma sistemlerine karşı çok daha etkili olduğunu da belirtti.

İran Devrim Muhafızları, “Siccil” ismini verdikleri yeni füzelerinin ilk kez kullanıldığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları, “Siccil” ismini verdikleri yeni füzelerinin ilk kez kullanıldığını açıkladı.

Tasnim Haber Ajansı'na göre İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), İsrail'e yönelik yürütülen 'Gerçek Vaat 4' operasyonunun 54. dalgasının gerçekleştirildiğini ve saldırıda ilk kez “Siccil” balistik füzesinin kullanıldığını duyurdu. 

Açıklamada, saldırılarda ağır savaş başlıklarına sahip Hürremşehr, Hayber-Şiken, Kadir ve İmad füzelerinin de kullanıldığı paylaşıldı.

“Siccil” füzesi adını nereden alıyor?

“Siccil” füzesi adını nereden alıyor?

Adını Kur’an-ı Kerim'de Fil Suresi'nde geçen ve Ebrehe ordusunu helak eden “pişmiş çamurdan taşlar”dan (Siccil) alan füze, İran askeri doktrininde “savunma odaklı ancak yıkıcı bir misilleme aracı” olarak konumlandırılıyor.

“Siccil” füzesi özellikleri neler?

“Siccil” füzesi özellikleri neler?

Menzil: 2.000 ile 2.500 kilometre arasında (İsrail dâhil bölgedeki tüm kritik noktaları vurma kapasitesine sahip).

Hız: Atmosfere yeniden giriş aşamasında Mach 12–14 (yaklaşık 15.000 km/s) hızlara ulaşarak hava savunma sistemlerini aşabiliyor.

Harp başlığı: Yaklaşık 500 kg ile 1.500 kg arasında yüksek patlayıcı taşıma kapasitesi.

İsabet süresi: Tahran’dan fırlatılan bir Siccil füzesinin Tel Aviv’e ulaşma süresinin yaklaşık 7 dakika olduğu tahmin ediliyor.

Füzenin ilk kez kullanıldığı görüntüler 👇

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
