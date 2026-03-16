İran Savaşta İlk Kez "Siccil" Füzesini Kullandı: Siccil Füzesinin Özellikleri Neler?

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaş 17. gününe girerken, İran’ın İsrail ve Körfez ülkelerine yönelik füze saldırıları da hız kesmeden devam ediyor. İran, ismini Kur’an-ı Kerim'deki Fil Suresi'nden alan “Siccil” füzelerini de ilk kez kullandı. Katı yakıt teknolojisi ile çalışan “Siccil” 2 bin 500 kilometre menzile sahip ve bin 500 kilograma kadar patlayıcı taşıma kapasitesine sahip. Bölgesel analistler, “Siccil” füzelerinin hava savunma sistemlerine karşı çok daha etkili olduğunu da belirtti.