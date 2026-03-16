Rapçi Blok3 ve Yapımcısı Hakkında "Silahlı Yağma" Suçlamasıyla İddianame Düzenlendi

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
16.03.2026 - 12:50

Son yılların popüler rapçilerinden, sahne adı “Blok3” olan Hakan Aydın ve yapımcısı Maruf Yöntürk hakkında, menajer Ferhat Karagöz’ün şikâyeti ile başlayan soruşturmada iddianame tamamlandı. Savcılık, sanıklar hakkında 12 yıl 4 aydan 25 yıla kadar hapis cezası talep etti. Ayrıca iddianamede Maruf Yöntürk’ün tutuklu yargılanması, Hakan Aydın hakkında ise basit yaralama suçundan dosyanın ayrılması istendi.

Kaynak: Emrullah Erdinç / X

Müzik menajeri Ferhat Karagöz, rapçi Blok3 ve yapımcısı tarafından darp edildiğini iddia ederek savcılığa başvurmuştu.

Karagöz, ünlü rapçi ve yapımcısı tarafından zorla alıkonulduğunu ve silahla tehdit edildiğini açıklamıştı. İddiaya göre Ferhat Karagöz, Blok3 ve yapımcısı tarafından Kağıthane’de darp edildi. Karagöz’ün ifadesine göre Maruf Yöntürk tarafından çağrıldığı adreste çıkan tartışma sırasında önce yumruk ve bilardo sopasıyla darp edildi. Ardından “Seni yaşatmam” sözleriyle tehdit edildiği ve başına silah dayatılarak 850 bin TL para istendiği öne sürüldü.

Şikayete göre olay sırasında mekana gelen Blok3’ün de Karagöz’e yumruk attığı iddia edildi.

Savcılık, şikayet üzerine soruşturma başlattı ve iddianameyi hazırladı. İddianamede sanıklar hakkında 12 yıl 4 aydan 25 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Ayrıca iddianamede Maruf Yöntürk’ün tutuklu yargılanması, Hakan Aydın hakkında ise basit yaralama suçundan dosyanın ayrılması istendi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
