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Tarih Kitaplarında Geçen Antik Köy Bulundu: 600 Yıldır Toprağın Altında Yatıyormuş

Tarih Kitaplarında Geçen Antik Köy Bulundu: 600 Yıldır Toprağın Altında Yatıyormuş

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
15.06.2026 - 15:17
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Almanya’nın Borgentreich kenti yakınlarında kurulması planlanan rüzgar enerjisi santrali projesi öncesinde yürütülen arkeolojik kurtarma kazıları, yüzlerce yıldır varlığı bilinmesine rağmen yeri bir türlü tespit edilemeyen Orta Çağ yerleşimi Echene’yi gün yüzüne çıkardı. Uzmanlar, yeşil enerji altyapı çalışmaları vesilesiyle ulaşılan bu keşfin, bölge tarihi açısından büyük bir dönüm noktası teşkil ettiğini aktardı.

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Kaynak: https://www.popularmechanics.com/scie...
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Tarihi belgelerde adı geçen kayıp köyün izleri nihayet toprak altından çıkarıldı.

Tarihi belgelerde adı geçen kayıp köyün izleri nihayet toprak altından çıkarıldı.

Yazılı kayıtlarda ilk kez 944 yılında zikredilen Echene yerleşimi, 15. yüzyıla kadar çeşitli vesikalarla varlığını korusa da bu tarihten sonra bilinmeyen bir nedenle tamamen terk edilerek hafızalardan silindi. 

Orta Çağ Almanyası'ndaki geleneksel kırsal mimariyi ve sosyo-ekonomik yapıyı kökten sarsan keşifler, söz konusu köyün tarihini dikkat çekici kılan en önemli unsurlar arasında yer aldı; zira kazılarda bulunan ve o dönemde yalnızca aristokratlar ile kiliselere özgü olan taş duvarlı mahzen, bölgede taş işçiliğinin sanılandan çok daha erken dönemde kırsala indiğini veya köyün tahminlerin ötesinde bir refaha sahip olduğunu kanıtladı. Bununla birlikte, köydeki ana konutların 20 metreyi aşan devasa ahşap salon evlerden (hallhouse) oluşması, geniş ailelerin, hayvanların ve kışlık erzak depolarının aynı çatı altında toplandığı kolektif bir yaşam kültürünün varlığına işaret etti. Avrupa'da feodalizmin çözülmeye başladığı 15. yüzyılda gizemli bir şekilde tamamen ortadan kaybolan bu yerleşim, barındırdığı bu sıradışı mimari dönüşüm ve toplumsal düzen ile tarihçiler için Orta Çağ kırsal hayatını baştan yazacak ezber bozan bir alan niteliği kazandı.

Bölgedeki mimari dönüşümü simgeleyen taş duvarlı mahzen ezber bozdu.

Bölgedeki mimari dönüşümü simgeleyen taş duvarlı mahzen ezber bozdu.

Keşfin en dikkat çekici unsurları arasında kuzey yönüne açılan bir girişe sahip, taş işçiliğiyle inşa edilmiş bir mahzen yer aldı. Bölgedeki yaygın ahşap mimari gelenekten farklı olarak taş malzeme kullanılarak inşa edilen bu yapı, Orta Çağ’daki yapı tekniklerinin ve mimari evrimin anlaşılması hususunda araştırmacılara değerli veriler sağladı.

Gün yüzüne çıkarılan seramik parçaları Orta Çağ kırsal yaşamının kronolojisini aydınlatacak.

Gün yüzüne çıkarılan seramik parçaları Orta Çağ kırsal yaşamının kronolojisini aydınlatacak.

Kazı alanından toplanan 10. ve 11. yüzyıllara ait yüzlerce seramik parçası, laboratuvar ortamında incelemeye alındı. Uzmanlar, bu parçaların analizi sayesinde köyün kuruluşundan terk edilişine kadar geçen sosyo-ekonomik süreci yeniden yapılandırmayı ve Orta Çağ Almanyası’ndaki kırsal yaşamın bilinmeyen yönlerine ışık tutmayı hedeflediklerini bildirdi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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