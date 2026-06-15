Tarih Kitaplarında Geçen Antik Köy Bulundu: 600 Yıldır Toprağın Altında Yatıyormuş
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Kaynak: https://www.popularmechanics.com/scie...
Almanya’nın Borgentreich kenti yakınlarında kurulması planlanan rüzgar enerjisi santrali projesi öncesinde yürütülen arkeolojik kurtarma kazıları, yüzlerce yıldır varlığı bilinmesine rağmen yeri bir türlü tespit edilemeyen Orta Çağ yerleşimi Echene’yi gün yüzüne çıkardı. Uzmanlar, yeşil enerji altyapı çalışmaları vesilesiyle ulaşılan bu keşfin, bölge tarihi açısından büyük bir dönüm noktası teşkil ettiğini aktardı.
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Tarihi belgelerde adı geçen kayıp köyün izleri nihayet toprak altından çıkarıldı.
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Bölgedeki mimari dönüşümü simgeleyen taş duvarlı mahzen ezber bozdu.
Gün yüzüne çıkarılan seramik parçaları Orta Çağ kırsal yaşamının kronolojisini aydınlatacak.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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