Tarih Kitaplarında Geçen Antik Köy Bulundu: 600 Yıldır Toprağın Altında Yatıyormuş

Yazılı kayıtlarda ilk kez 944 yılında zikredilen Echene yerleşimi, 15. yüzyıla kadar çeşitli vesikalarla varlığını korusa da bu tarihten sonra bilinmeyen bir nedenle tamamen terk edilerek hafızalardan silindi.

Orta Çağ Almanyası'ndaki geleneksel kırsal mimariyi ve sosyo-ekonomik yapıyı kökten sarsan keşifler, söz konusu köyün tarihini dikkat çekici kılan en önemli unsurlar arasında yer aldı; zira kazılarda bulunan ve o dönemde yalnızca aristokratlar ile kiliselere özgü olan taş duvarlı mahzen, bölgede taş işçiliğinin sanılandan çok daha erken dönemde kırsala indiğini veya köyün tahminlerin ötesinde bir refaha sahip olduğunu kanıtladı. Bununla birlikte, köydeki ana konutların 20 metreyi aşan devasa ahşap salon evlerden (hallhouse) oluşması, geniş ailelerin, hayvanların ve kışlık erzak depolarının aynı çatı altında toplandığı kolektif bir yaşam kültürünün varlığına işaret etti. Avrupa'da feodalizmin çözülmeye başladığı 15. yüzyılda gizemli bir şekilde tamamen ortadan kaybolan bu yerleşim, barındırdığı bu sıradışı mimari dönüşüm ve toplumsal düzen ile tarihçiler için Orta Çağ kırsal hayatını baştan yazacak ezber bozan bir alan niteliği kazandı.