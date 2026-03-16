onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Türkiye, İlber Hoca'sını Dualarla Uğurluyor: Galatasaray Üniversitesi'nde Duygusal Tören

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.03.2026 - 12:29

Türkiye’nin önde gelen tarihçilerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında hayata gözlerini yumdu. İlber Hoca için ilk tören, uzun yıllar emek verdiği ve öğrencilerini yetiştirdiği Galatasaray Üniversitesi’nde düzenleniyor. Boğaz’ın kıyısındaki üniversite bahçesinde gerçekleştirilen törene, akademi, siyaset ve sanat dünyasından çok sayıda isim ile yüzlerce öğrencisi katıldı.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlber Ortaylı’yı anma töreni, sevenlerinin katılımıyla derin bir hüzün içinde gerçekleşti.

Galatasaray Üniversitesi’nde düzenlenen vatansever tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı anma töreni, Boğaz’ın kıyısında akademisyenler, öğrenciler ve sevenlerinin katılımıyla derin bir hüzün içinde gerçekleşti. Törende usta tarihçinin kızı, babasına veda ederken gözyaşları içinde son derece duygusal bir konuşma yaparak herkesi derinden etkiledi. Buradaki programın ardından Ortaylı’nın cenazesi Fatih Camii’ne götürülecek. Cenaze namazı ikindi namazının ardından kılınacak. Ortaylı'nın ailesi cenazeye sınırlı sayıda kişinin katılabileceğini belirtti. Sebep olarak da hazirede süren restorasyon çalışmaları gösterildi.

Galatasaray Üniversitesi’ndeki tören, Türkiye’nin dört bir yanından gelen akademi, siyaset ve sanat dünyasının önemli isimlerini bir araya getirerek usta tarihçiye olan saygının bir göstergesi oldu.

Törene katılanlar arasında ünlü sanatçı Candan Erçetin’in yanı sıra çok sayıda sanatçı, yazar ve aydın yer alırken, siyaset dünyasından da üst düzey katılım gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş gibi isimler törende hazır bulunarak İlber Hoca’ya son görevlerini yerine getirdiler. Cenazede Celal Şengör gibi isimler de görüntülendi. Boğaz’ın kıyısını dolduran bu kalabalık profil, İlber Ortaylı’nın sadece bir akademisyen değil, toplumun her kesimi tarafından sevilen ve görüşlerine değer verilen birleştirici bir figür olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Emre Öktem’den de veda konuşması geldi.

Törende Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emre Öktem, İlber Ortaylı’nın vatanseverliğini, inancını ve insan sevgisini anlatan etkileyici bir konuşma yaptı. Öktem, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

- 'Vatanını çok severdi. İlber Hoca şunu öğretmiştir ki; bir aydın vatansever ve inançlı olabilir, bunlar aydın olmakla bağdaşmaz şeyler değildir.

- Dinini severdi, gösterişsiz ve sessizce inancını yaşardı. Başka dinlere yönelik büyük hürmet ve merakı vardı ve bunları çok iyi bilirdi. Devletini severdi. Devlete sadakat ve hizmet bakımından hepimize rehber ve örnek olmuştur, olacaktır.

- Türktü, Türkçüydü, milliyetçiydi. Milliyetçiliği asla yabancı düşmanlığı, azınlık düşmanlığı olarak görmedi, görenlere çok kızdı. Gönlündeki engin sevgiyi; sayısız milletten, kültürden, dinden, mezhepten can dostlarıyla paylaştı. Kendisi nasıl Türk olmakla iftihar ederse, onların da kendi kimlikleriyle iftihar etme hakkına saygı duyardı.

- Dostlarını severdi. Hep vefalı, hep yardımsever, hep müşfikti. Hastaları ziyaret eder, mutsuzları muhteşem mizah duygusuyla teselli eder, ihtiyacı olanlar için elinden geleni cömertçe yapardı.

- Çok iyi hatırlıyorum; kendisi söylemişti, 'Beni bilen bilir, çocuk severim ve kedi severim.' Üniversitedeki çalışma masasının köşesinde uyuyan bir kedi görebilirdiniz. Kediler duyguları çok kuvvetli hayvanlardır. Kendilerini sevenleri de bilirler, yanlarında dururlar.'

Son yolculuk Fatih Camii’ne olacak.

Galatasaray Üniversitesi’ndeki anma töreninin ardından İlber Ortaylı’nın naaşı cenaze namazı için Fatih Camii’ne götürülecek. İkindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Ortaylı Fatih Camii Haziresi’nde toprağa verilecek. Ailesi, cenazeye çiçek gönderilmemesini, bunun yerine Türk Eğitim Vakfı’na (TEV) bağış yapılmasını rica etti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Yaşam Editörü
2018'de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi'nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022'de tamamladım. 2024'te Ege Üniversitesi'nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio'da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
2
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın