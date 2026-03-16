Türkiye, İlber Hoca'sını Dualarla Uğurluyor: Galatasaray Üniversitesi'nde Duygusal Tören

Törende Galatasaray Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emre Öktem, İlber Ortaylı’nın vatanseverliğini, inancını ve insan sevgisini anlatan etkileyici bir konuşma yaptı. Öktem, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

- 'Vatanını çok severdi. İlber Hoca şunu öğretmiştir ki; bir aydın vatansever ve inançlı olabilir, bunlar aydın olmakla bağdaşmaz şeyler değildir.

- Dinini severdi, gösterişsiz ve sessizce inancını yaşardı. Başka dinlere yönelik büyük hürmet ve merakı vardı ve bunları çok iyi bilirdi. Devletini severdi. Devlete sadakat ve hizmet bakımından hepimize rehber ve örnek olmuştur, olacaktır.

- Türktü, Türkçüydü, milliyetçiydi. Milliyetçiliği asla yabancı düşmanlığı, azınlık düşmanlığı olarak görmedi, görenlere çok kızdı. Gönlündeki engin sevgiyi; sayısız milletten, kültürden, dinden, mezhepten can dostlarıyla paylaştı. Kendisi nasıl Türk olmakla iftihar ederse, onların da kendi kimlikleriyle iftihar etme hakkına saygı duyardı.

- Dostlarını severdi. Hep vefalı, hep yardımsever, hep müşfikti. Hastaları ziyaret eder, mutsuzları muhteşem mizah duygusuyla teselli eder, ihtiyacı olanlar için elinden geleni cömertçe yapardı.

- Çok iyi hatırlıyorum; kendisi söylemişti, 'Beni bilen bilir, çocuk severim ve kedi severim.' Üniversitedeki çalışma masasının köşesinde uyuyan bir kedi görebilirdiniz. Kediler duyguları çok kuvvetli hayvanlardır. Kendilerini sevenleri de bilirler, yanlarında dururlar.'