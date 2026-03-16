İlber Ortaylı'nın Kızı Tuna Ortaylı Cenaze Töreninde Konuştu: "Yaşamaya Doyamamış Bir Adamdı"

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.03.2026 - 11:39

Türk tarihçiliğinin önde gelen isimlerinden İlber Ortaylı’nın vefatının ardından, Galatasaray Üniversitesi’nde düzenlenen anma töreninde kızı Tuna Ortaylı Kazıcı basın mensuplarına yaptığı açıklamalarda törene katılanları duygulandırdı.

"Sevgiyi Görmek Acımızı Hafifletiyor"

Tören öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kazıcı, babasına gösterilen yoğun ilginin kendileri için en büyük teselli olduğunu belirtti:

Buraya kadar geldiğiniz için... Bu kadar sevildiğini bilmek onun ve bu kadar bu tepkiyi görebilmek bizi de çok mutlu ediyor, acımızı da dindiriyor. Çok sağ olun geldiğiniz için, sağ olun, çok teşekkür ediyorum, çok teşekkür ediyorum.

"Yaşamaya Doyamamış Bir Adamdı"

Üniversitedeki resmî törende babasının hayat enerjisini ve bitmek bilmeyen merakını anlatan Kazıcı, İlber Ortaylı’nın sadece bir tarihçi değil, aynı zamanda hayatı 'dolu dolu yaşayan' bir insan olduğunu vurguladı. Kürsüdeki konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Hayatını dolu dolu yaşamış ama hala yaşamaya doyamamış bu adamla, baba olarak daha gezilecek çok yer, torunlarıyla geçireceği çok vakit, yapılacak çok iş ve gülünecek çok an vardı. Ben kendisiyle ilgili olarak bir tek bunlara hayıflanıyorum. Umarım sizler de İlber Hoca'yı düşününce sadece birlikte yapılmamış şeylerin burukluğunu hissediyorsunuzdur.'Törene İlber Ortaylı’nın ailesinin yanı sıra öğrencileri, meslektaşları ve sevenleri katıldı. Kazıcı’nın konuşması sırasında salonda duygusal anlar yaşanırken, İlber Ortaylı’nın mirasının gelecek nesillere aktarılacağı mesajı verildi.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
