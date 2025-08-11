Menajer Ferhat Karagöz’den Rapçi Blok3 Hakkında Şok Suçlamalar: "Darbedildim, Alıkonuldum"

Bu iddiaların sahibi menajer Ferhat Karagöz'e ait. Bir video paylaşan Karagöz, şok iddialarda bulundu.

Karagöz, Blok3 ve yapımcısı Jiyan Amca hakkında iddiaları şöyle:

'Blok3'ün kendisi ve yapımcısı Jiyan Amca tarafından alı koyuldum, darp edildim, susturucu taktıkları silahla tehdit edildim, 'anneni öldürürüz' diye tehdit ettiler.

Yaklaşık Bloke3 lakaplı Hakan Aydın'la çalışıyorum.Bu süre zarfında çalışmalarımdan çok memnun olduğunu söyledi. Çok iyi noktaya getirdik emek verdik. Sorun yaşayınca bırakmak istedik. Bizim yazdığımız konserler devam edecek ve daha konser yazmayacaktık. Jiyan Amca'yla görüşmeye gittik. Haklarıma çöktü, gasp ettiler. Tüm masraflar hepsi yazılı. Mekanları arayıp teyit edince de bilardo sopasını istedi. Beni darbetmeye başladı. Sonra Bloke3 geldi. Beni alıkoydular, darp ettiler. Silaha susturucu taktılar, kafama dayadılar.

Kamera kayıtları, tüm yazışmalar, tüm HTS kayıtları, tüm video kayıtları her şey tüm deliller darp raporu, hepsi mevcut.'