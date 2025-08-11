onedio
Menajer Ferhat Karagöz’den Rapçi Blok3 Hakkında Şok Suçlamalar: "Darbedildim, Alıkonuldum"

Dilara Şimşek
11.08.2025 - 11:30

Organizaction Management'in kurucusu Ferhat Karagöz, rapçi Blok3 ve Blok3’ün yapımcısı Jiyan Amca hakkında şok iddialarda bulundu. Karagöz, iki isim tarafından alıkonulduğunu, darbedildiğini ve silahla tehdit edildiğini ileri sürdü. Karagöz, o iddiaları bir video paylaşarak dile getirdi.

Kaynak

O iddiaları buradan izleyebilirsiniz:

Bu iddiaların sahibi menajer Ferhat Karagöz'e ait. Bir video paylaşan Karagöz, şok iddialarda bulundu. 

Karagöz, Blok3 ve yapımcısı Jiyan Amca hakkında iddiaları şöyle:

 'Blok3'ün kendisi ve yapımcısı Jiyan Amca tarafından alı koyuldum, darp edildim, susturucu taktıkları silahla tehdit edildim, 'anneni öldürürüz' diye tehdit ettiler.

Yaklaşık Bloke3 lakaplı Hakan Aydın'la çalışıyorum.Bu süre zarfında çalışmalarımdan çok memnun olduğunu söyledi. Çok iyi noktaya getirdik emek verdik. Sorun yaşayınca bırakmak istedik. Bizim yazdığımız konserler devam edecek ve daha konser yazmayacaktık. Jiyan Amca'yla görüşmeye gittik. Haklarıma çöktü, gasp ettiler. Tüm masraflar hepsi yazılı. Mekanları arayıp teyit edince de bilardo sopasını istedi. Beni darbetmeye başladı. Sonra Bloke3 geldi. Beni alıkoydular, darp ettiler. Silaha susturucu taktılar, kafama dayadılar.

Kamera kayıtları, tüm yazışmalar, tüm HTS kayıtları, tüm video kayıtları her şey tüm deliller darp raporu, hepsi mevcut.'

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Karagöz, şunları dedi:

Tam 13 yıldır bu sektörde alnımın teriyle, gece gündüz çalışarak, sıfırdan kendi markamı inşa ettim. Dürüstlüğüme, şeffaflığıma ve itibarıma gölge düşürmemek için hep özen gösterdim. Bugüne kadar ne bir tartışmam, ne bir polemiğim, ne de kişisel bir sorunum oldu. Beni tanıyan herkes işime olan bağlılığımı, disiplinimi ve işkolikliğimi bilir.

Ama ne yazık ki uzun zamandır omuz omuza çalıştığım, emek verdiğim bir ekiple çok talihsiz bir olay yaşadım. Yaşadıklarımın tüm detaylarını, anlattığım şekilde, Halk TV YouTube kanalındaki haberde izleyebilirsiniz. Özellikle sektörden kişilerin izlemesini rica ediyorum.

Bu noktaya gelmek beni derinden üzüyor. Hiçbir zaman birinin kariyerini ya da hayatını zedelemek gibi bir niyetim olmadı. Tek derdim, tek amacım, kendi hakkımı ve itibarımı savunmak. Çünkü hayatta her şeyi para ile satın alabilirsiniz… ama itibarı asla.

Şunu bilmenizi isterim ki, ben de bir insanım. Bu süreç psikolojimi altüst etti, günlerdir doğru düzgün uyumuyorum. Yıllarımı vererek emekle, alın teriyle kurduğum düzeni, birilerinin keyfine göre yok etmesine asla izin vermem. Hakkımı elimden alacak, emeğimi hiçe sayacak, adımı karalayacak hiç kimseye boyun eğmem.

Anlattıklarımın hepsi belge ve kayıtlarla kanıtlıdır. Benim konuşmaktan, yaşadıklarımı anlatmaktan asla çekincem yok.

Hakkımı arayacağım ve bu haksızlığın giderilmesi için elimden geleni yapacağım.

Haksızlık karşısında susan, dilsiz şeytandır..

Bundan sonrası artık hukuki süreçte, avukatlarımın takibinde ilerliyor.

Umarım hak yerini bulur. Sevgi ile kalın..

