Sevgili Boğa, bugün kariyer hayatında meydana gelecek önemli değişikliklerden bahsetmek istiyoruz. Görünüşe göre finansal bir planlama ya da uzun vadeli bir hedefin gün yüzüne çıkmak için can atıyor. Merkür ile Satürn karesi, belki de uzun süredir ertelediğin, 'Eğer şimdi değilse, ne zaman?' dediğin bir konuyu gündeme getiriyor. Bu durum, harcamaların, yatırımların veya emeğinin karşılığı hakkında önemli bir farkındalık yaşamana yol açabilir.

Tam da bu noktada, biraz yavaş ilerleyen ama sonuçları sağlam ve kalıcı olan bir gün seni bekliyor. Sakın unutma; sabırsızlık, bugün senin en büyük düşmanın. Çünkü bugünün enerjisi, istikrar ve sabır üzerine kurulu. Belki de küçük bir düzenleme ya da sistem değişikliği ile hem maddi hem manevi anlamda iş hayatında gücüne güç katabilirsin.

Gelelim aşka! Bugün meydana gelen Merkür ile Satürn karesi, kalbindeki arzunun şekil değiştirmesine neden oluyor. Romantik sözler ve jestlerden ziyade, karşındaki kişinin tutarlılığına odaklanman gerekiyor artık! Hatta romantik ilişkinde, 'gerçekten yanımda mı?' sorusu da bugün senin için belirleyici olacak gibi görünüyor. Bu sorunun yanıtını bulmak ise ilişkinin geleceği açısından önemli. Kendine dürüst ol! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…