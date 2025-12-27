Sevgili Boğa, bugün zihninin parlaklığı ve berraklığı daha da belirginleşiyor. Gökyüzündeki Merkür işe Chiron üçgeni, para, yetenek ve öz güven konularında eski yaralarını sarmalaman için mükemmel bir fırsat sunuyor. Şimdi yeteneklerini hafife almanın gereksiz olduğunu anlayabilir ve belki de daha önce hiç düşünmediğin bir becerinin, aslında senin için ciddi bir kazanç kapısı olabileceğini fark edebilirsin.

Kendi öz değerinin farkına varıp hayatını yönetmeye başladığın anda ise içinden gelen bir fikir, seni “bunu neden daha önce düşünmedim?” diye hayrete düşürebilir. Kariyer hayatında kendine koyduğun sınırları aşmanın zamanı geldi. Bu sessiz pazar gününde, daha fazlasını başarabileceğini hissedeceksin. Elde ettiğin öz güven sayesinde zihninin özgürleştiğini görecek ve başarıya emin adımlarla ilerleyeceksin.

Gelelim aşka! Aşk hayatında ise güven veren sözlerin ön planda olduğunu göreceksin. Birlikte olduğun kişiyle geleceğe dair yapılan basit ama içten bir sohbet, kalbini rahatlatacak ve belki de aradığın huzuru bulmana yardımcı olacak. Öte yandan eğer bekarsan, tanıdık bir isimle duygusal bir yakınlaşma sürpriz olabilir. Bu kişiyle yeni bir aşk hikayesi yazmaya başlamak, bugünün en güzel sürprizine dönüşebilir.