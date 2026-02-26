Sevgili Boğa, bugün aşk hayatında nostalji rüzgarları esebilir. Bir süre önce hayatından çıkan ve uzun zamandır konuşmadığın biri, belki de beklenmedik bir anda telefonunda belirebilir. Belki bir arama, belki bir mesaj... Tabii eğer bekarsan, bu kişiye yanıt vermeyi düşünebilirsin. Ancak eğer bir ilişkin varsa, eski defterlerin yeniden açılması 'Sen bunu daha önce de yapmıştın' gibi cümlelerin havada uçuşmasına sebep olabilir.

İşte tam da bu noktada, geçmişe dair konuları kavga sebebi yapmaktan ziyade, onlardan ders çıkarmak için kullanman gerekiyor. Eski hatalarını tekrarlamamak, aynı yanılgılara düşmemek için geçmiş deneyimlerini hatırla. Ama geçmişin ağır ve toksik enerjisini üzerinden at. Zira ancak bu sayede huzur dolu bir ruh haliyle hayatına devam edebilirsin! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…