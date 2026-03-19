onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dünyanın En Mutlu Ülkesi Bu Sene de Değişmedi: İskandinav Ülkesi 9. Kez En Mutlusu Seçildi!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.03.2026 - 15:11

Oxford Üniversitesi Refah Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan 2026 Dünya Mutluluk Raporu’na göre Finlandiya, üst üste dokuzuncu kez 'dünyanın en mutlu ülkesi' ilan edilerek ulaşılması güç bir rekora imza attı. Gallup Dünya Anketi verilerine dayanan raporda, İskandinav ülkeleri ilk üç sırayı kimseye bırakmazken, İzlanda ikinci, Danimarka ise üçüncü sırada yer aldı.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://edition.cnn.com/2026/03/18/tr...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Latin Amerika’dan Tarihi Başarı

Listenin üst sıralarında Kuzey Avrupa hakimiyeti sürerken, Kosta Rika 4. sıraya yerleşerek Latin Amerika ülkeleri adına tarihteki en yüksek dereceyi elde etti. İsrail’in 8. sırada yer aldığı ilk 10’luk dilimi İsveç, Norveç, Hollanda, Lüksemburg ve İsviçre tamamladı. Buna karşın, ABD (23), Kanada (25) ve İngiltere (29) gibi ana dili İngilizce olan gelişmiş ekonomilerin ilk 20’nin dışında kalması raporun en dikkat çekici detaylarından biri oldu.

İskandinav Modelinin Sırrı: Toplumsal Güven

Uzmanlar, Finlandiya’nın zirvedeki yerini korumasını 'güçlü iş birliği kültürü' ve 'yüksek toplumsal güven' ile açıklıyor. British Columbia Üniversitesi’nden Profesör John F. Helliwell, başarılı toplumların zorluklar karşısında dayanışma gösterdiğini belirterek, 'Herkes, kaybettiği cüzdanının içindekilerle birlikte iade edileceği bir ülkede yaşamak ister. Finliler bu güvene sahip,' ifadelerini kullandı. Raporda, GSYİH, yaşam beklentisi, özgürlük algısı ve yolsuzluk gibi altı temel faktörün mutluluk skorlarını belirlediği vurgulandı.

Gençlik Mutluluğunda "Dijital Kriz" Uyarısı

Raporun 2026 edisyonu, özellikle Batılı ülkelerdeki genç nüfusun mutluluk oranlarındaki sert düşüşe dikkat çekiyor. ABD, Kanada ve Avustralya gibi ülkelerde 25 yaş altı bireylerin yaşam memnuniyetinin son on yılda yaklaşık bir puan gerilediği saptandı. Araştırmacılar, bu düşüşün temel sorumlusu olarak kontrolsüz sosyal medya kullanımı ve dijital izolasyonu işaret ediyor. Öte yandan, sosyal medya kullanımının yüksek olduğu Latin Amerika ülkelerinde gençlik refahının artış göstermesi, dijital mecraların kullanım biçiminin psikolojik etkiler üzerindeki belirleyici rolünü ortaya koyuyor.

Listenin Son Sırası Değişmedi

Dünyanın en mutlu ülkeleri refah içinde bir tablo çizerken, jeopolitik krizlerin ve ekonomik çöküşlerin yaşandığı bölgeler listenin sonunda yer almaya devam ediyor. Afganistan, 147 ülke arasında sonuncu sırada yer alırken, Sierra Leone, Malavi, Zimbabve ve Botsvana 'en mutsuz ülkeler' kategorisinde listenin son basamaklarını paylaştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın