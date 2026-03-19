Denizin Dibinde 16 Bin Yıldır Kayıp Orman Bulundu: Meğer Atlantis Gerçekmiş

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
19.03.2026 - 14:43

Kuzey Denizi’nin karanlık suları altında gömülü olan ve 'Doggerland' olarak bilinen tarih öncesi kara parçası, bilim dünyasında taşları yerinden oynatan yeni keşiflere ev sahipliği yapıyor. Warwick Üniversitesi tarafından yürütülen kapsamlı araştırmalar, bir zamanlar Büyük Britanya’yı Avrupa ana karasına bağlayan bu kayıp dünyanın sanılandan 16 bin yıl daha eski ve görkemli bir ekosisteme sahip olduğunu kanıtladı.

Detaylar 👇

Kaynak: https://www.discoverwildlife.com/envi...
Buzul çağı sonrası beklenmedik hızda dönüşüm.

Bilim insanları, Güney Doggerland’dan elde edilen sedimanter antik DNA (sedaDNA) örneklerini analiz ederek bölgenin çevresel yapısını dijital ortamda yeniden inşa etti. Araştırmanın başyazarı Robin Allaby, son buzul çağının yaklaşık 20 bin yıl önce sona ermesinin ardından, bölgenin tahmin edilenden çok daha hızlı bir şekilde orman örtüsüyle kaplandığını açıkladı. Meşe, karaağaç ve fındık gibi ılıman iklim ağaçlarının 16 bin yıl öncesinden itibaren bölgede baskın hale geldiği tescillendi.

Çalışmanın en çarpıcı bulgusu ise, Kuzeybatı Avrupa'da yaklaşık 400 bin yıl önce neslinin tükendiği varsayılan, ceviz ağacı ile akraba 'Pterocarya' türüne ait DNA izlerine rastlanması oldu. Bu keşif, botanik tarihinin bilinen kronolojisini de kökten değiştirdi.

Bradford Üniversitesi'nden Vincent Gaffney, elde edilen verilerin Doggerland’a bakış açısını tamamen değiştirdiğini vurguladı.

Uzun yıllar boyunca sadece Britanya Adaları’na geçiş sağlayan basit bir 'kara köprüsü' olarak görülen bu toprakların aslında Mezolitik dönem toplulukları için binlerce yıl boyunca merkezi bir yerleşim alanı olduğu anlaşıldı.

Yaban domuzu, geyik, kunduz ve ayı gibi yaban hayatı için zengin kaynaklar sunan bu devasa biyotop, yaklaşık 7 bin yıl önce sular altında kalana dek Avrupa’nın en önemli yaşam merkezlerinden biri olarak hizmet verdi. Bu yeni veriler, antik insanın göç yolları ve yerleşik hayata geçiş süreçlerine dair eksik parçaları tamamlıyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
