Denizin Dibinde 16 Bin Yıldır Kayıp Orman Bulundu: Meğer Atlantis Gerçekmiş

Bilim insanları, Güney Doggerland’dan elde edilen sedimanter antik DNA (sedaDNA) örneklerini analiz ederek bölgenin çevresel yapısını dijital ortamda yeniden inşa etti. Araştırmanın başyazarı Robin Allaby, son buzul çağının yaklaşık 20 bin yıl önce sona ermesinin ardından, bölgenin tahmin edilenden çok daha hızlı bir şekilde orman örtüsüyle kaplandığını açıkladı. Meşe, karaağaç ve fındık gibi ılıman iklim ağaçlarının 16 bin yıl öncesinden itibaren bölgede baskın hale geldiği tescillendi.

Çalışmanın en çarpıcı bulgusu ise, Kuzeybatı Avrupa'da yaklaşık 400 bin yıl önce neslinin tükendiği varsayılan, ceviz ağacı ile akraba 'Pterocarya' türüne ait DNA izlerine rastlanması oldu. Bu keşif, botanik tarihinin bilinen kronolojisini de kökten değiştirdi.