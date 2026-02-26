Sevgili Koç, bugün aşk hayatında karmaşa olabilir. Hiç söylemediğin şeyler, sanki söylenmiş gibi algılanabilir. Bugün eski bir mesajın ya da eski bir sevgilinin hafızanı ziyaret etmesi de olası. Geçmişin tozlu raflarını karıştırma fırsatı bulabilirsin, ancak bu durumu gereğinden fazla dramatize etmek sana bir şey kazandırmayacaktır.

Sakinliğini koruyabildiğin sürece, geçmişin gölgesinden sıyrılan romantik ilişkin, daha da güçlenen bağlarla aydınlanabilir. Şimdi iyi düşün, kendi düzenine ve an'a odaklanarak önüne bak! Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…