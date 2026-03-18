onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Ünlü Yayıncı Testo Taylan Tutuklandı

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.03.2026 - 15:09

Ünlü yayıncı Testo Taylan tutuklandı. 'Testo Taylan' adıyla tanınan Taylan Özgüç Danyıldız'ın tutuklanma nedeni halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme olarak açıklandı. YouTube'un en çok izlenen yayıncılarından biri olan Testo Taylan, ifadesinde üzerine atılı suçlamaları kabul ettiğini belirtmişti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Testo Taylan tutuklandı.

YouTube’un en çok izlenen yayıncılarından biri olan Testo Taylan, 17 Mart Salı günü gözaltına alındı. YouTube’daki “Sosyal Mühendis Akademi” başlıklı videosu nedeniyle gözaltına alındığı öğrenilen Testo Taylan, 18 Mart Çarşamba günü tutuklandı. 

Testo Taylan'ın tutuklanmasını gazeteci Burak Doğan, X hesabından paylaştı. Doğan, 'Testo Taylan halkı kin ve düşmanlığa alanen tahrik etme suçundan tutuklandı' paylaşımını yaptı.

"Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

Testo Taylan verdiği ifadesinde suçlamaları reddetti. Testo Taylan adıyla tanınan Taylan Özgüç Danyıldız’ın ifadesinde şu ifadeler yer almıştı:

“Ben sosyal medya içerik üreticilerini ziyaret edip onların kendilerince yaşantılarını konu alan videoları kendi hesabımda paylaşıyorum. Bu soruşturmaya konu olan paylaşımda, aynen bahsettiğim gibi onların evine misafir gibi gidip, o anlık yaşantılarını kendilerinin de rızası dahilinde sosyal medya hesabımda yayınladım. Ben bu videonun çekildiği eve, kendilerinin daveti ile attıkları konum üzerinden gittim.

Daha öncesinde bu evi hiç görmedim, tarafımca hazırlanmış kurgu ya da eşya yoktur. Çekim esnasında ben kendilerine herhangi bir rol vermedim. Kendileri de bana herhangi bir rol vermedi.

İlgili videoda herhangi bir suç işleme kastı kesinlikle yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
8
3
2
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın