Gözaltına Alınan Fenomen Testo Taylan’ın İfadesi Ortaya Çıktı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.03.2026 - 19:31

YouTube’da en çok izlenen fenomenlerden biri olan Testo Taylan lakaplı Taylan Özgüç Danyıldız bugün gözaltına alınmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Testo Taylan’ın YouTube’daki “Sosyal Mühendis Akademi” başlıklı videosu için “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama” ve “müstehcenlik” suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı. Testo Taylan, ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

YouTube fenomenlerinden Testo Taylan, bugün Kocaeli’de polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı.

Testo Taylan’ın polisteki ilk ifadesi ortaya çıktı.

X’teki Pointer isimli hesap, Testo Taylan’ın ilk ifadesini paylaştı.

“Ben sosyal medya içerik üreticilerini ziyaret edip onların kendilerince yaşantılarını konu alan videoları kendi hesabımda paylaşıyorum. Bu soruşturmaya konu olan paylaşımda, aynen bahsettiğim gibi onların evine misafir gibi gidip, o anlık yaşantılarını kendilerinin de rızası dâhilinde sosyal medya hesabımda yayınladım. Ben bu videonun çekildiği eve, kendilerinin daveti ile attıkları konum üzerinden gittim.

Daha öncesinde bu evi hiç görmedim, tarafımca hazırlanmış kurgu ya da eşya yoktur. Çekim esnasında ben kendilerine herhangi bir rol vermedim. Kendileri de bana herhangi bir rol vermedi.

İlgili videoda herhangi bir suç işleme kastı kesinlikle yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
