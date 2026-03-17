Gözaltına Alınan Fenomen Testo Taylan’ın İfadesi Ortaya Çıktı

X’teki Pointer isimli hesap, Testo Taylan’ın ilk ifadesini paylaştı.

“Ben sosyal medya içerik üreticilerini ziyaret edip onların kendilerince yaşantılarını konu alan videoları kendi hesabımda paylaşıyorum. Bu soruşturmaya konu olan paylaşımda, aynen bahsettiğim gibi onların evine misafir gibi gidip, o anlık yaşantılarını kendilerinin de rızası dâhilinde sosyal medya hesabımda yayınladım. Ben bu videonun çekildiği eve, kendilerinin daveti ile attıkları konum üzerinden gittim.

Daha öncesinde bu evi hiç görmedim, tarafımca hazırlanmış kurgu ya da eşya yoktur. Çekim esnasında ben kendilerine herhangi bir rol vermedim. Kendileri de bana herhangi bir rol vermedi.

İlgili videoda herhangi bir suç işleme kastı kesinlikle yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum.”