Türkiye’nin Sahip Olduğu Tayfun Füzesinin Menzili Ne Kadar? Bakan Mehmet Fatih Kacır Açıkladı!

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
17.03.2026 - 18:07

ABD ve İsrail ile İran arasında yaşanan savaşta, İran’ın kullandığı balistik füzelerin etkisi gün yüzüne çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin sahip olduğu hava savunma sistemi Çelik Kubbe ile ilgili açıklamada bulunurken, Türkiye’nin füze teknolojisine yaptığı yatırımlardan da bahsetti. Bakan Kacır, Tayfun füzesinin menzilinin 2 bin kilometre olduğunu ifade etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, katıldığı televizyon programında Çelik Kubbe ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

“Envantere alınan hava savunma sistemlerimizin tamamı aktif.” diyen Bakan Kacır, “Tabii bu sayıyı artırmak istiyoruz. 2027-2028 yıllarında çok büyük ölçekli, inşallah üretim ve teslimatlarla silahlı kuvvetlerimizi tamamlayacağız.” ifadelerini kullandı.

Artık savaşlarda kamikaze insansız hava araçlarının önemine dikkat çeken Kacır, “Bu savaşlar artık cephe savaşları olarak yapılmıyor. Çok uzaktan ülkelerin birbirlerine saldırı düzenleyebildikleri savaşlar gözlemliyoruz. Uzaktan bindirme kutusunun yerine saldırı düzenleniyor.” dedi.

Bakan Kacır, Türkiye'nin insansız hava aracı üretiminde dünyanın başını çektiğini kaydetti. Baykar tarafından geliştirilen sınıfının en büyük kamikaze platformu K2 kamikaze İHA’nın, akıllı sürü otonomisi testlerini başarıyla tamamlamasının önemine işaret etti.

Tayfun füzesinin menzili kaç kilometre?

Bakan, İran’ın saldırılarında kullandığı füzelerin etkinliği göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin vurucu unsurlarından olan füzelerdeki son gelişim süreçlerini aktardı ve “En ileri ürünümüz şu anda Tayfun. Hipersonik balistik füzemiz ve Türkiye'nin 2000 kilometre menzilli bir füze programı var. Burada da ileri bir düzeye geldik. Akıncı’dan havadan havaya Bayraktar Akıncı, Gökdoğan füzesi Türkiye'yi dünyada bir ilki başarma düzeyine taşıdı. Şimdi biz 100 kilometreye yaklaştık hava-hava füzelerinde ama daha ileriye çok hızlı geleceğiz.” ifadelerini kullandı.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
