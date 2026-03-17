Türkiye’nin Sahip Olduğu Tayfun Füzesinin Menzili Ne Kadar? Bakan Mehmet Fatih Kacır Açıkladı!

Bakan, İran’ın saldırılarında kullandığı füzelerin etkinliği göz önünde bulundurulduğunda Türkiye'nin vurucu unsurlarından olan füzelerdeki son gelişim süreçlerini aktardı ve “En ileri ürünümüz şu anda Tayfun. Hipersonik balistik füzemiz ve Türkiye'nin 2000 kilometre menzilli bir füze programı var. Burada da ileri bir düzeye geldik. Akıncı’dan havadan havaya Bayraktar Akıncı, Gökdoğan füzesi Türkiye'yi dünyada bir ilki başarma düzeyine taşıdı. Şimdi biz 100 kilometreye yaklaştık hava-hava füzelerinde ama daha ileriye çok hızlı geleceğiz.” ifadelerini kullandı.